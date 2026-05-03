MTC investiga presunto uso irregular de vehículo oficial vinculado a hermano de Elvis Vergara. (Foto: Congreso)
MTC investiga presunto uso irregular de vehículo oficial vinculado a hermano de Elvis Vergara. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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, conducido por Américo Vergara Mendoza, hermano del congresista Elvis Vergara, de la bancada de Acción Popular.

Provías señaló que la Dirección contra

Además, precisó que la unidad se habría usado sin autorización y fuera del horario laboral, por lo que advirtió que podrían iniciarse acciones legales si se confirma el uso indebido del vehículo.

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La entidad agregó que Vergara Mendoza, quien manejaba esta unidad, trabaja como conductor para una empresa contratista encargada del mantenimiento del corredor vial Pumahuasi–Pucallpa.

Es por esto que, frente a estos hechos,

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Finalmente, el MTC afirmó que el caso está en investigación y que se aplicarán las sanciones que correspondan según la ley vigente.

Américo Vergara, hermano del legislador Elvis Vergara, fue detenido en Pucallpa cuando estaba a bordo de una camioneta de Provías, entidad del MTC. Foto: Difusión
Américo Vergara, hermano del legislador Elvis Vergara, fue detenido en Pucallpa cuando estaba a bordo de una camioneta de Provías, entidad del MTC. Foto: Difusión

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