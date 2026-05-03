El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, informó sobre la intervención policial en la ciudad de Pucallpa de un vehículo oficial de su flota, conducido por Américo Vergara Mendoza, hermano del congresista Elvis Vergara, de la bancada de Acción Popular.

Provías señaló que la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) comunicó el hecho a la Oficina Zonal Ucayali.

Además, precisó que la unidad se habría usado sin autorización y fuera del horario laboral, por lo que advirtió que podrían iniciarse acciones legales si se confirma el uso indebido del vehículo.

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La entidad agregó que Vergara Mendoza, quien manejaba esta unidad, trabaja como conductor para una empresa contratista encargada del mantenimiento del corredor vial Pumahuasi–Pucallpa.

Es por esto que, frente a estos hechos, Provías Nacional pidió a la empresa proveedora un informe detallado para definir medidas disciplinarias correspondientes, entre ellas el posible retiro inmediato del conductor.

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Finalmente, el MTC afirmó que el caso está en investigación y que se aplicarán las sanciones que correspondan según la ley vigente.