Acciona construirá la torre de control del nuevo aeropuerto de Chinchero. (Foto: Acciona).
Acciona construirá la torre de control del nuevo aeropuerto de Chinchero. (Foto: Acciona).
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Redacción Gestión
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, grupo español especializado en el desarrollo y gestión de infraestructuras y energía, se adjudicó un nuevo contrato en Perú vinculado con el , una obra estratégica para fortalecer la conectividad aérea en el sur del país.

En concreto, el holding se adjudicó la construcción del complejo de la torre de control del nuevo aeropuerto, con un área total de 4,102.7 m². La infraestructura incluirá una torre de siete niveles y 35.8 metros de altura, así como un edificio de centro de control de dos niveles, salas técnicas, un mástil de soporte de antena y diversas instalaciones auxiliares.

Asimismo, se incorporarán sistemas de ventilación, extinción de incendios, electrificación, iluminación, abastecimiento de agua y saneamiento, necesarios para la operación del terminal aéreo.

El monto del contrato asciende a US$ 48 millones y forma parte del plan de inversiones del , con asistencia técnica de la Oficina de Gestión de Proyectos de Corea del Sur.

El proyecto adjudicado a Acciona en Chinchero contempla una torre de control de siete niveles y más de 4,100 m² de infraestructura aeroportuaria.
El proyecto adjudicado a Acciona en Chinchero contempla una torre de control de siete niveles y más de 4,100 m² de infraestructura aeroportuaria.
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Perú, eje de crecimiento para Acciona

Con la referida adjudicación, Acciona refuerza su presencia en el desarrollo de infraestructuras de transporte de alta complejidad en el Perú, donde opera desde 1998. En este mercado, ha participado en proyectos de construcción, infraestructura vial, transmisión eléctrica y agua.

Entre sus iniciativas recientes destaca el , adjudicado en consorcio con Ferrovial y Sacyr, una autopista urbana de peaje de 34.8 kilómetros clave para mejorar la conectividad en la capital.

Acciona Energía impulsa proyectos de generación con fuentes renovables en Perú.
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Expansión de Acciona en infraestructura y energía

Acciona también ha ejecutado obras como el Hospital Daniel Alcides Carrión en Huancayo, la torre de control del , la planta de tratamiento de aguas residuales de Pachacútec y la variante de Chimbote. Además, participó en el desarrollo de infraestructura vinculada al proyecto minero Antamina.

En el frente energético, consolidó su posición en Perú tras la adquisición de activos de transmisión eléctrica en 2024, incorporando más de 4,200 kilómetros de líneas y 30 subestaciones.

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Actualmente, desarrolla proyectos de transmisión en concesión, así como iniciativas de generación renovable, como una .

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