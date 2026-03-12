En concreto, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) con el fin de modificar los accesos de la central hidroeléctrica. En detalle, la propuesta plantea realizar ajustes en la infraestructura de acceso ubicada dentro del área de la central.

La inversión estimada para esta modificación asciende a US$ 23,765.39 .

Buenaventura, a través de su subsidiaria Empresa de Generación Huanza, opera la Central Hidroeléctrica Huanza en Lima, infraestructura que abastece de energía renovable a varias de sus operaciones mineras. Foto: referencial.

¿Qué cambios proyecta implementar Buenaventura?

El ITS de Buenaventura plantea ajustar los accesos actualmente aprobados en los instrumentos de gestión ambiental (IGA) de la Central Hidroeléctrica (CH) Huanza. En concreto, propone habilitar un acceso peatonal alternativo que conecte el campamento con la casa de máquinas, considerando las condiciones actuales del terreno y los requerimientos operativos de la central .

Según el documento, durante la operación de la central se han identificado situaciones de riesgo no previstas inicialmente, lo que hace necesario replantear los accesos autorizados.

“Actualmente, el personal operativo debe desplazarse a pie por una vía nacional entre el campamento y la casa de máquinas, lo que incrementa el riesgo de accidentes debido al tránsito vehicular constante y al paso frecuente de ganado de las comunidades locales por esa carretera”, señala el ITS.

Ante este escenario, la empresa propone incorporar un nuevo acceso peatonal interno que permita reducir estos riesgos y mejorar las condiciones de seguridad del personal. La medida, agrega, busca asegurar la continuidad de las operaciones de la central bajo condiciones más seguras y adecuadas desde el punto de vista ambiental.

El ITS también precisa que el cambio planteado no implica ampliar el área del proyecto ni su área de influencia, ni generará impactos ambientales adicionales a los ya evaluados en el EIA. El acceso peatonal se ubicará dentro del área de denuncio y la zona de ubicación del proyecto aprobadas, específicamente dentro del cerco perimétrico que delimita la casa de máquinas, manteniéndose los mecanismos de control y manejo ambiental establecidos .

La construcción del nuevo acceso peatonal tendría un plazo estimado de 15 días, según el ITS presentado ante el Senace. Foto: Andina.

¿Cómo se ejecutará el nuevo acceso peatonal?

El ITS de Buenaventura indica que la implementación del nuevo acceso peatonal se desarrollará en dos etapas: construcción, y operación y mantenimiento.

Durante la fase de construcción, se realizarán primero actividades preliminares, como la movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, la habilitación de un almacén temporal para la obra y la limpieza del terreno natural.

Posteriormente, se ejecutarán las obras civiles, que comprenden trabajos de movimiento de tierras, vaciado de concreto y la instalación de estructuras de carpintería metálica, entre ellas, una escalera y barandas metálicas.

Tras culminar estas labores, se llevará a cabo la fase de abandono constructivo, que incluye el retiro de los componentes temporales utilizados durante la obra y la limpieza general del área intervenida.

En la etapa de operación y mantenimiento, el acceso será utilizado de manera cotidiana por el personal de la central para su desplazamiento peatonal entre el campamento y la casa de máquinas. Asimismo, el ITS señala que se realizarán inspecciones periódicas y labores de mantenimiento preventivo de carácter civil y mecánico, además de intervenciones correctivas en caso de ser necesarias.

De acuerdo con el instrumento presentado, la construcción del acceso peatonal tendrá un plazo estimado de 15 días, mientras que las actividades de abandono constructivo se ejecutarán en un periodo adicional de cinco días, una vez finalizadas las obras .