La central hidroeléctrica Huanza, operada por Empresa de Generación Huanza —subsidiaria de Buenaventura— cuenta con una capacidad instalada de 98.3 MW. Foto: Andina.
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Hace cerca de 12 años, la central hidroeléctrica Huanza (Lima) inició sus operaciones. La planta es operada por Empresa de Generación Huanza, subsidiaria de Compañía de Minas Buenaventura, y cuenta con una capacidad instalada de 98.3 megavatios (MW). La infraestructura funciona principalmente para abastecer de energía renovable a gran parte de las operaciones mineras de Buenaventura, lo que permite a la compañía reducir sus costos energéticos. En ese contexto, ¿qué objetivos se ha planteado?

