El Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), anunció dos decisiones para impulsar el desarrollo de infraestructura eléctrica en el interior del país. Estas medidas se enmarcan en la proyección de que, hasta el 2027, se ejecutarán 26 proyectos de generación eléctrica con el objetivo de incrementar la capacidad de producción de energía en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). ¿Cuáles son?

En detalle, la primera decisión está vinculada con el desarrollo de una central renovable. Mediante una resolución ministerial publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano, se aprobó la tercera modificación de la concesión definitiva para la generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Santa Lorenza I, ubicada en Ambo (Huánuco).

Con esta medida, se prorroga la fecha de la Puesta en Operación Comercial (POC) de la central hasta el 2 de diciembre de 2027 . Esta decisión responde a la solicitud presentada por el titular de la concesión, la Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza, quien invocó como causa de retraso en el desarrollo de la infraestructura eléctrica un evento de fuerza mayor.

De acuerdo a la resolución, este evento está relacionado con la “problemática con el Anexo de Huaracalla”, el cual fue calificado oficialmente como fuerza mayor en diciembre de 2024 y tuvo una duración de 698 días calendario, lo que impactó en el cronograma de ejecución de las obras.

El proyecto originalmente debía iniciar operaciones en agosto de 2023, fecha establecida en la primera modificación de la concesión, pero posteriormente se aprobó una segunda prórroga que trasladó la POC al 3 de enero de 2026. Ahora, con esta tercera modificación, se espera que la central entre en operación en diciembre de 2027.

Central Hidroeléctrica San Lorenza I originalmente debía iniciar operaciones en agosto de 2023, fecha establecida en la primera modificación de la concesión. Foto: Andina

Línea de transmisión: otra decisión del Minem

La segunda medida anunciada por el Estado está vinculada a la primera modificación de la concesión definitiva para el desarrollo de la línea de transmisión en 60 kV que une la subestación (S.E.) Tierras Nuevas con la S.E. Pampa Pañala, e incluye las bahías de 60 kV asociadas.

El proyecto, ubicado en la Ica, está a cargo del Consorcio Eléctrico de Villacurí (CVC Energía). Según la resolución ministerial, publicada en el diario oficial El Peruano, la modificación permitirá ajustar la configuración de la línea en dos tramos (S.E. Tierras Nuevas - P-046 y P-047 - S.E. Pampa Pañala) para incorporar la derivación hacia la S.E. Agrolmos, a cargo de Agrolmos.

El Minem precisó que la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica revisaron y validaron la solicitud, confirmando que cumple con lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento.