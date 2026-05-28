Cada vez más peruanos buscan emprender, generar ingresos propios o desarrollar nuevas habilidades que les permitan adaptarse a un mercado laboral en constante cambio. En ese contexto, la tecnología y las herramientas digitales se han convertido en aliados clave para quienes desean iniciar un negocio, potenciar sus ventas o transformar una idea en un proyecto rentable.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en el Perú existen cerca de 2.2 millones de pequeñas y medianas empresas formales, muchas de las cuales vienen incorporando herramientas digitales para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo. Además, estudios como Global Entrepreneurship Monitor (GEM) destacan que los emprendedores peruanos muestran una creciente orientación hacia la innovación y la transformación digital. (¹)

Frente a este escenario, Formación Continua Cibertec lanzó nuevos cursos de Administración y Negocios orientados a fortalecer habilidades vinculadas al ecommerce, el emprendimiento y la innovación. Entre ellos destacan “Ecommerce desde cero”, “Emprende desde cero” y “Metodologías Ágiles para la Innovación”, programas enfocados en el aprendizaje práctico y aplicado.

La propuesta está dirigida tanto a personas que desean iniciar un negocio como a quienes buscan fortalecer sus capacidades comerciales, desarrollar proyectos innovadores o aprender nuevas herramientas digitales para potenciar sus oportunidades laborales.

Uno de los principales diferenciales de estos cursos es su enfoque práctico y flexible. Los estudiantes podrán acceder a contenidos diseñados para aprender haciendo, mediante ejercicios aplicados, casos reales y estrategias orientadas a resultados concretos.

Además, no es necesario contar con experiencia previa para llevar los programas, lo que permite que más personas puedan acceder a conocimientos vinculados al emprendimiento y la innovación, independientemente de su perfil profesional.

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Fuente:

(¹) https://elperuano.pe/noticia/267991-transformacion-digital-un-elemento-clave-para-las-pymes