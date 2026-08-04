Rodrigo Paz reduce a 12 los ministerios en Bolivia tras eliminar los de Turismo y de Planificación. (Foto: GEC)
Rodrigo Paz reduce a 12 los ministerios en Bolivia tras eliminar los de Turismo y de Planificación. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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tras la eliminación de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía.

además de anunciar que el hasta ahora titular en esa última cartera de Estado, José Lupo, fue propuesto como nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Recibimos un Gobierno que venía con 21 ministerios (...) Nosotros generamos otra instancia de catorce ministerios y hoy día, reduciendo la burocracia estamos pasando a doce ministerios. O sea que el Gobierno central está dando señales claras de buscar un Estado no ausente, sino presente, eficiente”, sostuvo el mandatario.

El presidente explicó que una parte del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía quedará dentro del Ejecutivo, pero que se creará una “agencia nacional” que permitirá “darle agilidad” al encuentro entre “lo público y privado” y “lo nacional e internacional” para generar un impacto en la economía nacional desde esos sectores

También señaló que el Ministerio de Planificación del Desarrollo será eliminado, que algunas de sus atribuciones que son “necesarias” pasarán a otras instituciones y que el actual titular de esa cartera de Estado, José Fernando Romero, continuará en el Gobierno “con una nueva misión que se le encomendará más adelante”.

El mandatario aseguró que estos ajustes marcan la conclusión de un “tiempo de transición” y el inicio de las “transformaciones profundas”. Además, recordó que durante la campaña electoral, prometió primero “ordenar la casa” para trabajar posteriormente con “instituciones bilaterales o multilaterales”.

para un programa técnico por USD1,900 millones que apoyarán las reformas puestas en marcha por el Gobierno boliviano para estabilizar la economía, que está en crisis.

y preservar el “financiamiento monetario cero” del mismo, y el impulso de reformas para mejorar el clima de negocios y para un crecimiento económico con protección social, según ha informado el FMI.

Elaborado con información de EFE.

El mandatario aseguró que estos ajustes marcan la conclusión de un “tiempo de transición” y el inicio de las “transformaciones profundas”. (Juan Carlos Torrejón / EFE))
El mandatario aseguró que estos ajustes marcan la conclusión de un “tiempo de transición” y el inicio de las “transformaciones profundas”. (Juan Carlos Torrejón / EFE))

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