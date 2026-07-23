FILE PHOTO: A North Korea flag flutters next to concertina wire at the North Korean embassy in Kuala Lumpur, Malaysia March 9, 2017. REUTERS/Edgar Su/File Photo
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Agencia Bloomberg
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Es raro escuchar a un dictador admitir abiertamente que no va a celebrar elecciones. Incluso los regímenes autoritarios más brutales del mundo suelen recurrir a votos fraudulentos y otros trucos para revestirse de una apariencia de legitimidad.

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