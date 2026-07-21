El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa durante la sesión inaugural de la XXIV Cumbre del ALBA-TCP en Caracas, el 14 de diciembre de 2024. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa durante la sesión inaugural de la XXIV Cumbre del ALBA-TCP en Caracas, el 14 de diciembre de 2024. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
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Redacción Gestión
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quien ordenó prohibir la celebración de elecciones generales en el país centroamericano.

El Congreso, subordinado al Ejecutivo, indicó que a partir de las declaraciones de Ortega sobre los procesos políticos de Nicaragua “para asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros contra la pobreza, está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales”.

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio,

también subordinado al Ejecutivo, “para asegurar los pasos constitucionales, legales y formales, que fundamentan las reformas, para un Estado y caminos que garantizan las bases jurídicas de este aspecto trascendente de la institucionalidad”.

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Respuesta de Estados Unidos

tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en Nicaragua.

“Las declaraciones de Daniel Ortega acerca de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”, afirmó Rubio en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.

LEA TAMBIÉN: Ordenan captura del presidente nicaragüense Daniel Ortega por violación de DD.HH.

y defendió que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus dirigentes mediante comicios democráticos.

“Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”, agregó Rubio.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense expresó en la víspera “su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes” en Nicaragua.

Elaborado con información de EFE.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de haber mostrado su “verdadera naturaleza autoritaria”. (Yves Herman / POOL / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de haber mostrado su “verdadera naturaleza autoritaria”. (Yves Herman / POOL / AFP)

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