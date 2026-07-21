Los escépticos del ideal multilateral dirían que esto representa una ruptura con el orden anterior menor de lo que parece. Foto referencial: EFE/EPA/Alessandro Di Meo
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Financial Times
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Es un discurso que aún resuena. Hace seis meses, el primer ministro canadiense, Mark Carney, esbozó una visión de un orden mundial con coaliciones de potencias medias que ya no dependieran del apoyo de Estados Unidos. Desde entonces, todos los gobiernos — incluyendo el propio de Canadá — han estado intentando entender qué significa eso en realidad.

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