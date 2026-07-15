Mientras las economías intensifican la búsqueda de nuevos socios comerciales, Perú refuerza su estrategia de inserción en Asia: la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Hong Kong, suscrito en 2024, se suma a la red de acuerdos del país y busca impulsar el comercio bilateral.

Pero no es lo único. Mediante Decreto Supremo Nº 030-2026-RE, publicado en el diario oficial El Peruano, también se revalidó la Carta Paralela al Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Hong Kong sobre Servicios Profesionales, suscrita el 15 de noviembre del 2024.

Capítulos negociados: predictibilidad en marcha

En los considerandos de la norma se explica que es conveniente a los intereses del Perú la ratificación interna de los citados tratados con Hong Kong.

El acuerdo comercial contribuirá a la consolidación de la presencia de Perú en la región Asia Pacífico y brindará múltiples oportunidades a los exportadores peruanos de bienes y de servicios.

Entre los capítulos negociados en el acuerdo se incluyen compromisos sobre comercio transfronterizo de servicios, con el cual las empresas peruanas podrán exportar servicios a Hong Kong sin que se les exija una presencia en dicha economía, lo cual beneficia a rubros como diseño, servicios empresariales, aplicaciones, entre otros.

Asimismo, con las disposiciones sobre servicios financieros se garantiza un marco estable y sin restricciones, alentando a las empresas de capital hongkonés, como bancos o empresas de seguros, a que inviertan en el Perú.