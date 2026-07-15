Perú da un nuevo paso en su agenda comercial con la ratificación del TLC con Hong Kong. (Foto: Pexels / ChatGPT)
Perú da un nuevo paso en su agenda comercial con la ratificación del TLC con Hong Kong. (Foto: Pexels / ChatGPT)
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Redacción Gestión
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Mientras las economías intensifican la búsqueda de nuevos socios comerciales,

Pero no es lo único. Mediante Decreto Supremo Nº 030-2026-RE, publicado en el diario oficial El Peruano, también se revalidó la Carta Paralela al Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Hong Kong sobre Servicios Profesionales, suscrita el 15 de noviembre del 2024.

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Capítulos negociados: predictibilidad en marcha

En los considerandos de la norma se explica que es conveniente a los intereses del Perú la ratificación interna de los citados tratados con Hong Kong.

El acuerdo comercial contribuirá a la consolidación de la presencia de Perú en la región Asia Pacífico y brindará múltiples oportunidades a los exportadores peruanos de bienes y de servicios.

Entre los capítulos negociados en el acuerdo se incluyen compromisos sobre comercio transfronterizo de servicios, con el cual las empresas peruanas podrán exportar servicios a Hong Kong sin que se les exija una presencia en dicha economía, lo cual beneficia a rubros como diseño, servicios empresariales, aplicaciones, entre otros.

En cuanto a la exportación de bienes, Hong Kong se compromete a aplicar de forma indefinida el arancel cero para las exportaciones de origen peruano. De esa manera, los operadores económicos tendrán certeza, predictibilidad y ventaja cuando exporten a ese destino.

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