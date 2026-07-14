Un tractor ara un campo de arroz en Hangzhou, Zhejiang. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Beijing, China.- La agricultura inteligente ya es parte de la dinámica económica del gigante asiático. El uso de sensores, drones y sistemas de IA en China permite monitorear cultivos, optimizar el riego, tomar decisiones basadas en datos y, sobre todo, vigilar la seguridad alimentaria. El impacto se evidencia, por ejemplo, en el rendimiento duplicado por unidad de la papa y en los más de 10,000 millones de kilogramos de maíz anual.

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