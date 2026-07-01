La actividad de la industria manufacturera de China continuó expandiéndose en junio, aunque a un ritmo más moderado que en mayo. Aun así, el sector cerró su mejor trimestre desde 2020, según datos publicados por la consultora especializada RatingDog.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) de esa firma, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar la industria manufacturera china, frenó desde los 51,8 puntos hasta los 51,7 en el sexto mes de 2026.

Los analistas esperaban una ralentización más acusada, situando sus pronósticos en torno a los 51,6 enteros. A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

La medición de RatingDog mostró un desempeño más sólido que el índice oficial divulgado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que se ubicó en 50,3 puntos en junio, tras registrar 50 puntos el mes anterior.

La consultora británica Capital Economics ya había avanzado que la lectura de RatingDog sería, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, más halagüeña que la oficial, dado que sus encuestas se centran en polos manufactureros más beneficiados por el actual ‘boom’ exportador que vive China.

Pese al avance de la actividad, el fundador de RatingDog, Yao Yu, advirtió que los nuevos pedidos del exterior retrocedieron por segundo mes consecutivo, aunque la caída fue leve. En contraste, la demanda total continuó fortaleciéndose al encadenar trece meses de crecimiento, su mejor racha desde 2018.

La actividad de la industria manufacturera de China continuó expandiéndose en junio, aunque a un ritmo más moderado que en mayo. Foto: Pexels

Asimismo, destacó que junio fue el mejor mes para la generación de empleo manufacturero desde agosto de 2023. Además, el incremento en los costos de los insumos se moderó a su menor nivel en cinco meses, lo que sugiere que las presiones inflacionarias vinculadas al conflicto en Irán se han mantenido bajo control.

En cualquier caso, si bien el índice que mide el optimismo de los empresarios de cara a los próximos doce meses sigue en terreno positivo, cayó a su mínimo desde enero “a medida que algunas empresas toman una postura más cautelosa”.

Elaborado con información de EFE