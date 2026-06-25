La campaña a favor de una tarificación internacional del carbono integrada en el comercio mundial se encuentra en serias dificultades.
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Financial Times
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Los economistas teníamos todo resuelto en cuanto al cambio climático. Reconocíamos que las emisiones de carbono eran una externalidad negativa y explicábamos sin cesar — en jerga económica — lo que significaba una externalidad negativa. Imaginábamos a los Gobiernos usando la tarificación del carbono para hacer que las compañías asumieran el costo de sus emisiones, preferiblemente armonizando los precios en un precio global multilateral. Desestimábamos las subvenciones y regulaciones estatales ineficientes en comparación con los mecanismos basados en el mercado.

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