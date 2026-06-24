El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán “se está portando muy bien” y consideró que el gobierno de los ayatolás está haciendo “todo” lo que él les pide en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra.

aseguró el mandatario a la salida de una comida con senadores republicanos en el Capitolio.

En plenas negociaciones de paz con Irán, Trump no dudó en matizar estas palabras y aseguró que las autoridades iraníes «tienen que hacerlo (aceptar la propuesta de Estados Unidos)» ya que, de lo contrario, Washington podría volver a bombardear la república islámica.

LEA TAMBIÉN: Tribunal de apelaciones permite a Trump reanudar deportaciones aceleradas en EE.UU.
Irán. (Foto: EFE)
Irán. (Foto: EFE)

“Noticias falsas”

Este mensaje llega después de que horas antes hubiera advertido de que pondría fin «de inmediato» a las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz.

. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!“, dijo Trump en su red Truth Social.

A su vez, Trump aseguró que “EE. UU. no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos que les pertenezcan”.

LEA TAMBIÉN: Confianza global en Trump cae y arrastra la imagen internacional de EE.UU.

Trump acudió este miércoles al Capitolio para reunirse con los senadores republicanos, en lo que se esperaba que fuera un encuentro de alta tensión después de que el martes el Senado votara por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán.

La votación prosperó gracias al apoyo de cuatro senadores republicanos, Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Bill Cassidy de Luisiana, lo que refleja el creciente descontento en las filas conservadoras con la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR

Trump ordena investigar a las petroleras por los altos precios de la gasolina
Irán niega los anuncios de Trump y Grossi sobre próximas inspecciones nucleares
Golpe al bolsillo: Trump propone subir en 570 dólares el costo para obtener la ciudadanía estadounidense
Tribunal de apelaciones permite a Trump reanudar deportaciones aceleradas en EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.