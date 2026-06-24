Aunque no mencionó ninguna compañía en concreto, acusó a las grandes compañías de estar especulando con los precios. (Foto: EFE)
Aunque no mencionó ninguna compañía en concreto, acusó a las grandes compañías de estar especulando con los precios. (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles al Departamento de Justicia que investigue a “las grandes compañías petroleras” por los altos precios de la gasolina.

, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump aseguró que los precios del petróleo han bajado pero que los ciudadanos no están notando la reducción en la gasolina.

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El tráfico en Los Ángeles genera un mayor consumo de combustible, que es uno de los más caros del país (Foto: AFP)
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“Las grandes compañías petroleras no están bajando los precios en el surtidor en proporción a la fuerte caída de los precios que pagan por el petróleo. ¡Esos precios se están desplomando! En otras palabras, se está cobrando un precio abusivo a los consumidores", señaló.

Aunque no mencionó ninguna compañía en concreto, acusó a las grandes compañías de estar especulando con los precios y volvió a recurrir al Departamento de Justicia para resolver un asunto político, ya que el alto coste de la gasolina se ha convertido en motivo de impopularidad para Trump.

En respuesta al mensaje del presidente, el Instituto Americano del Petróleo, que representa a las principales compañías estadounidenses de petróleo y gas, afirmó que la industria «comparte el objetivo de aliviar la presión sobre los precios de la gasolina».

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