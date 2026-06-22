Donald Trump afirmó que las conversaciones con Irán avanzan y aseguró que buscará “el mejor acuerdo posible” para reabrir el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.
Donald Trump afirmó que las conversaciones con Irán avanzan y aseguró que buscará “el mejor acuerdo posible” para reabrir el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.
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Agencia EFE
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El , aseguró este lunes que su país tiene el “control total” sobre el estrecho de Ormuz, pese a la confusión que rodea actualmente la situación en el paso marítimo, después de que Teherán asegurara que lo ha vuelto a cerrar por los bombardeos israelíes sobre objetivos de la milicia Hezbolá en suelo libanés.

Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo. Creo que nuestro bloqueo tuvo más impacto que lanzar bombas”, dijo Trump -en un acto celebrado el lunes en la Casa Blanca- después de que el sábado Irán anunciara el

Las declaraciones de Trump han estado en línea con lo dicho en las últimas horas por representantes de su Gobierno, entre ellos su , donde participó en las negociaciones con Irán, que los mercantes siguen empleando rutas para navegar a través del estrecho.

LEA TAMBIÉN: Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz tras acusar a EE.UU. e Israel de incumplir acuerdo

A su vez, Trump volvió hoy a advertir al Gobierno de los ayatolás sobre los compromisos que adoptaron en el memorando de entendimiento bilateral que se firmó la semana pasada y que ha pausado el conflicto y abierto una ventana de sesenta días para que ambas partes logren un acuerdo de paz que incluya las nuevas directrices que regirán el programa nuclear iraní.

Si Irán no cumple con el acuerdo o no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer”, aseguró el jefe de Estado al ser preguntado sobre si aún pensaba en retomar los ataques militares en caso de que Teherán no cumpla con su parte del trato.

Iraníes pasean en motocicleta frente a una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
Iraníes pasean en motocicleta frente a una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)

Trump también quiso quitar peso a las palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha advertido que no retirará tropas de las zonas ocupadas en el sur de el Líbano.

La postura de Israel podría seguir complicando las negociaciones con Teherán, que ya retrasó el inicio de las negociaciones en Suiza el viernes, debido a los ataques lanzados sobre suelo libanés.

¿Que qué voy a hacer (al respecto)? Aun no lo sé. Pero soy alguien que resuelve problemas. Los soluciono muy rápido, incluso con Bibi (Netanyahu)”, zanjó el presidente estadounidense.

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