La frágil tregua alcanzada en Medio Oriente comienza a mostrar nuevas grietas. Menos de una semana después de anunciar un acuerdo provisional para poner fin a las hostilidades en distintos frentes del conflicto regional, Irán ordenó nuevamente el cierre del estrecho de Ormuz y elevó el tono contra Estados Unidos e Israel. ¿Qué motivó este nuevo episodio de tensión?

Las Fuerzas Armadas iraníes informaron este sábado que bloquearán el tránsito de embarcaciones por el estratégico paso marítimo en respuesta a los ataques israelíes registrados en el sur del Líbano y al supuesto incumplimiento de Washington de los compromisos asumidos en el memorando que puso fin a la guerra.

“En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra (...) se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, señaló el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní, en un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

Teherán acusa a Estados Unidos de incumplir el acuerdo que permitió reabrir el estratégico paso marítimo. Foto: EFE.

Teherán advierte nuevas acciones

Las autoridades iraníes calificaron el cierre de Ormuz como la primera medida de respuesta frente a lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos por parte de Estados Unidos, al que responsabilizan de no frenar las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

“En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones”, advirtió el mando militar.

Asimismo, Irán denunció la continuidad de los ataques israelíes en el sur del Líbano, la permanencia de tropas de Israel en esa zona y el desplazamiento de cientos de miles de personas a raíz del conflicto.

Una valla publicitaria en la fachada de un edificio que representa el estrecho de Ormuz con una leyenda en persa que dice "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /

Ataques en Líbano vuelven a tensar la región

La decisión iraní llega después de que nuevos bombardeos israelíes en el sur del Líbano dejaran siete fallecidos este sábado. Según Israel, las operaciones fueron una respuesta a proyectiles lanzados por el grupo chií Hezbolá, aunque el gobierno israelí aseguró mantener su compromiso con el alto el fuego anunciado el viernes.

Los ataques ocurrieron pese al acuerdo alcanzado recientemente entre Irán y Estados Unidos para detener las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, que permanecía bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

En paralelo, Irán anunció la suspensión de las conversaciones previstas con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo sobre su programa nuclear. Hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para retomar las negociaciones.