Solo este año, la entidad dio de que hablar en este aspecto, decidiendo aplicar medidas restrictivas a las importaciones de alambrón y tubos de acero procedentes de China. Y siguen acumulándose casos contra el gigante asiático por otros productos.

Pero desde la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) piden al Indecopi mayor celeridad en sus procesos. ¿Qué puede hacerse? ¿es China realmente el único país exportador que “preocupa”? ¿qué margen tiene Perú para hacerse respetar, sin quebrar su política de libre mercado? Gestión lo responde.

¿El “acusado” solo es China?

El dumping es una práctica anticompetitiva que consiste en exportar a precios inferiores a los del mercado de origen o por debajo del costo de producción, lo que afecta a la industria del país importador.

Si hay un país que suma señalamientos por ello, es China. Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que ello responde, entre otras cosas, a que el volumen de sus exportaciones no dejan de crecer a tasas promedio anuales de 10.5% desde agosto del 2023, mientras que los precios acumulaban caídas. Hasta diciembre del 2025, descendían 5.1% promedio al año.

“Las investigaciones por dumping contra China han crecido en todo el mundo, pero para que sea dumping no basta solo con que crezcan las importaciones. Debe probarse un daño a la rama de producción nacional y, sobre todo, una causalidad entre el alza de importaciones y precios bajos”, aclaró.

Según datos recopilados por el IPE, Perú ha reportado hasta la fecha a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que mantiene firmes 9 medidas antidumping contra productos extranjeros. Y si bien China concentra casi todos (6), no es el único señalado.

En lista aparecen Argentina, por biodiésel; Pakistán; por tejidos de popelina; y hasta Estados Unidos, también por biodiésel, lo que refleja no solo diversidad entre los “señalados”, sino las categorías. No todo es acero, como podría haberse pensado por los casos recientes contra China.

De acuerdo a Silvia Hooker, gerente de Asuntos Internacionales de la SNI, es complicado saber exactamente cuántos pedidos de investigación maneja el Indecopi hoy, ya que no todo señalamiento amerita una investigación formal de la entidad.

“La data es confidencial, salvo la rama industrial nos lo comente. De lo que sabemos es que hay hasta 12 potenciales casos por iniciar, que faltan resolver o que Indecopi está haciendo consultas al respecto”, planteó.

Entre los países a investigar en este grupo, de acuerdo a Hooker, figuran otros asiáticos como Vietnam, Indonesia o Malasia. Aclaró también que el caso del acero es muy particular. “Hubo sobreproducción y salió al mundo a precio dumping. Los casos de productos terminados, más de consumo final, nació en China, pero ha migrado a otros países”, aseguró.

Juan Carlos Mathews, ex titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) consideró que, por esa razón, el foco del Perú debe estar en probar el vínculo entre importaciones masivas y afectación a la rama local, más allá de centrarse en un solo país de origen.

“No lo cerraría hacia ningún mercado en particular. Claro, el comercio de China ha crecido brutalmente, pero eso en todo el mundo. Sea quien sea, el objetivo debe ser profundizar en los indicios de dumping. El flete de China a Perú y Colombia es el mismo, si un calzado allá se vende a S/ 80 y acá a S/ 30, por ejemplo”, apuntó.

Un refuerzo antidumping en Indecopi

A pesar de posiciones diversas, los especialistas consultados coinciden en la necesidad de reforzar el Indecopi. Si bien no se pueden modificar los plazos de las investigaciones, ya que se fijan por disposición de la OMC como 18 meses como máximo, sí se podrían hacer ciertos ajustes para potenciar la capacidad resolutiva de la entidad.

Mathews, también Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), apostó por una simplificación administrativa. “Por un lado, aplicar silencio administrativo positivo, con plazos límites a la respuesta del Estado dentro de los 18 meses; y campañas promocionales para que la gente conozca el estándar de calidad de la producción peruana. Hay que comprar la mejor opción a mejor precio”, apostó.

En la SNI solicitaron directamente al gobierno de Keiko Fujimori revise la carga administrativa que tiene hoy en día la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, ya que “en otros países existen organismos exclusivamente para ver este tipo de casos” con mayores profesionales a cargo.

SNI pide al Indecopi más celeridad para resolver los presuntos casos de dumping en investigación. Foto: Indecopi.

“Las investigaciones de dumping son bien costosas para la industria nacional y la autoridad (...) Implica un manejo de información gigantesca porque abren facturas de venta en los últimos 3 años para demostrar que no hay dumping”, agregó Hooker.

Otra medida que sugiere la SNI sería que Indecopi aplique derechos antidumping provisionales a “mitad” del proceso de investigación de 18 meses para prever que la rama industrial nacional, que dice estar en riesgo, “desaparezca” para cuando se tome una decisión.

“Es difícil determinar si Indecopi funciona hoy bien o mal, pero lo que sí algunas empresas nos comentaron que era muy costoso solicitar a la entidad que inicie los procesos, justamente porque requieren generar cierta evidencia”, sumó Manrique del IPE.

¿Quiebre al “libre mercado”?

Aplicar medidas antidumping es restringir el comercio. Y, para un país como Perú que dice ser una economía abierta, de “libre mercado”, ser más restrictivo podría sonar contradictorio con esa política nacional.

De hecho, en el sonado caso del alambrón chino, que ahora está en apelación, la defensa legal de dos empresas chinas, Angang y Benxi aludieron que se estaría vulnerando el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China, como contó Gestión.

Indecopi encontró un aumento de las importaciones chinas de tubos de acero que coincidió con una caída de hasta 16.5% en los precios de la producción nacional. Imagen: Indecopi.

“Los TLC contemplan la posible imposición de salvaguardias y medidas antidumping. Hay que diferenciar cosas: el TLC promueve el comercio, pero lo otro es resguardar el interés nacional (...) No se trata de que sea barato un producto extranjero o no, sino que haya intención de vender debajo del costo y desaparecer la competencia local”, recalcó Mathews.

Manrique indicó, por su parte, que la labor de Indecopi es compleja no solo por los casos puntuales, sino por el impacto de sus decisiones. “Es un equilibrio muy delicado entre proteger la industria y mantener una economía abierta. La entidad debe actuar en el medio”, comentó.