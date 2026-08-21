Aplicar medidas antidumping es restringir el comercio. Y, para un país como Perú que dice ser una economía abierta, de “libre mercado”, ser más restrictivo podría ser contradictorio con esa política nacional. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Aplicar medidas antidumping es restringir el comercio. Y, para un país como Perú que dice ser una economía abierta, de “libre mercado”, ser más restrictivo podría ser contradictorio con esa política nacional. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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En los últimos años, la preocupación por el presunto aumento del dumping en Perú se hizo notar desde diversos frentes. Una tarea que corresponde atender al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), al que la industria peruana reclama mayor proactividad para atender sus casos.

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