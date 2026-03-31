El Perú se encuentra en un momento clave para su industria siderúrgica. La investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de alambrón de acero sin alear provenientes de China ha entrado en su etapa decisiva en el Indecopi, en un proceso que podría redefinir las condiciones de competencia en el mercado local.

Actualmente, el país mantiene un arancel de importación de 0% para este tipo de productos y no cuenta con medidas antidumping vigentes en este segmento. Esta situación lo expone a un entorno internacional cada vez más restrictivo, donde otros mercados ya han comenzado a implementar barreras frente a importaciones a precios por debajo de su valor.

El bloque de la Comunidad Andina trabaja con el sector privado para fortalecer la industria del acero. (Foto: Andina)

En este contexto, el avance del caso cobra especial relevancia. La Secretaría Técnica de la Comisión de Dumping emitió recientemente el Documento de Hechos Esenciales, un hito dentro del proceso que recoge la evidencia analizada hasta el momento. En él se identifican pruebas contundentes de prácticas de dumping, daño a la industria local y una relación causal entre ambos factores, en línea con los criterios establecidos por la Organización Mundial del Comercio.

La investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de alambrón de acero hacia el Perú se inició a partir de una solicitud de la empresa Corporación Aceros Arequipa (CAASA), que planteó una posible afectación al mercado local por productos importados, principalmente de origen chino.

A partir de ello, la Comisión de Dumping del Indecopi abrió un procedimiento que incluye la recopilación de información, audiencias y la elaboración de documentos técnicos.

Tras cumplirse la aplicación de la medida provisional que impuso el pago de derechos antidumping a las importaciones del alambrón de acero proveniente de China por un periodo de cuatro meses, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi dispuso suprimir tales derechos a partir del 10 de noviembre de 2025, mediante la Resolución N.º 092-2025/CDB-INDECOPI. Esta decisión implicó el retiro temporal de la medida mientras el procedimiento continuaba su evaluación técnica.

Actualmente, el proceso se mantiene en trámite dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable.

A nivel global, el contexto refuerza la importancia de esta decisión. Desde el año 2000, China ha incrementado su producción de acero en más de 700%, alcanzando el 54% del total mundial en 2023. Este crecimiento, impulsado en gran medida por subsidios estatales, ha facilitado la colocación de excedentes en mercados internacionales, generando una sobreoferta que presiona los precios a la baja.

Como respuesta, diversos países, incluidos varios de América Latina, han adoptado medidas antidumping. Según cifras de Alacero, cerca de la mitad de las resoluciones vigentes en la región contra prácticas desleales en el sector acero están dirigidas a productos de origen chino.

Bajo este escenario, el desenlace de la investigación no solo tendrá implicancias para la industria siderúrgica peruana, sino que también enviará una señal sobre la capacidad del país para responder a prácticas que distorsionan la competencia y afectan el desarrollo del mercado local.