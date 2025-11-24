Ante Indecopi, afirma la representación legal de ambas empresas, han demostrado en la audiencia oral y vía oficios, que no discriminan precios entre las ventas que realizan en el mercado interno de China y el de exportación al Perú. (Foto: GEC).
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se encuentra investigando, a pedido de la Corporación Aceros Arequipa (CAASA), la existencia de un presunto dumping en la importación de alambrón chino. Como informó Gestión, muy pronto podría saberse la primera decisión de la entidad en torno a esta problemática, aunque sería una resolución de primera instancia.

