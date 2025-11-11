Sin embargo, esta decisión no adelanta lo que podría resolver la entidad en este caso, que sería recién un pronunciamiento de primera instancia. Gestión conversó con representantes de Corporación Aceros Arequipa (CAASA), la empresa denunciante, para conocer qué sigue ahora en este proceso.

Desde la siderúrgica dejaron claro que, si bien Indecopi podría pronunciarse muy pronto, hay grandes motivos para que la disputa contra los importadores nacionales de alambrón chino continúe en esta instancia administrativa, e incluso más allá.

Mes clave

Robert Venero, socio del Estudio Diez Canseco, que lidera el caso de CAASA, precisó que Indecopi había dispuesto las medidas antidumping provisionales por 4 meses. El vencimiento del plazo, ante un pedido de los importadores de alambrón, es lo que motivó el comunicado de la entidad del domingo.

“Este tipo de procedimientos puede durar entre 12 a 18 meses. Dentro del periodo probatorio, Indecopi tiene la facultad de ampliar el plazo si una de las partes lo solicita. Eso fue lo que pidieron las empresas importadoras en la audiencia”, aclaró.

Tomando en cuenta la cronología, máximo en enero la Comisión del Indecopi podría presentar su resolución final. La expectativa de la empresa es que este fuero declare la aplicación de derechos antidumping contra la importación de alambrón chino por cinco años.

Aceros Arequipa es el demandante en el caso que analiza Indecopi en torno a las importaciones de alambrón chino. Foto: GEC.

“Los derechos definitivos suelen emitirse por ese periodo de tiempo. Al término de esos cinco años lo ideal sería que verifique la corrección de la distorsión de mercado. De no ser así, la norma faculta a solicitar ampliaciones”, adelantó Venero.

Hasta que la Comisión resuelva, Mariana Olivares, gerenta legal de CAASA, comentó también a Gestión que la salud financiera de su empresa se mantiene con pronóstico reservado, a pesar de haber recibido los derechos antidumping provisionales durante 4 meses de este año.

“Cuando veíamos el daño calculado a la rama de producción nacional versus el porcentaje del margen de dumping que se indicó, era mucho menor. Ahora el daño continúa. Esperamos que la medida definitiva se dicte en enero”, planteó.

¿Caso lejos de acabar?

A pesar de que Indecopi podría pronunciarse en menos de tres meses, desde CAASA precisaron que la disputa administrativa podría continuar.

La primera razón para esto es bastante evidente. La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias es la primera instancia administrativa. Será la sala que analiza la misma materia quien zanje definitivamente este caso.

De hecho, desde CAASA adelantaron que es altamente probable que, incluso si Indecopi establece derechos antidumping definitivos, lo que sería favorable a sus intereses, igual apelen la decisión.

Indecopi recibió 11 solicitudes para investigar dumping el año pasado. Varias de ellas, aparte del alambrón, son contra importaciones chinas. Foto: Indecopi.

“Seguramente continuará (el proceso). La industria local podría apelar si considera que el derecho antidumping no tiene la cuantía suficiente para corregir el daño. Los importadores también porque consideran que no debe existir ningún tipo de derecho. Eso subiría a la Sala de Defensa de la Competencia, la segunda instancia y última a nivel administrativo. Luego, se puede ir al Poder Judicial”, explicó Venero.

Vale recordar que en julio, cuando Indecopi dictó los derechos antidumping provisionales, el valor establecido fue de US$ 64.6 por tonelada. Pero como ya adelantó Olivares, esa cantidad no es suficiente para CAASA.

“En el informe que dictó el derecho provisional se identificó que el margen de daño ascendía a US$ 157.6 por tonelada. Aplicar el mismo valor del derecho provisional de dumping en el definitivo no sería suficiente para nosotros”, sostuvo.

Los argumentos en debate

Hace un mes, Gestión conversó también con los importadores peruanos de alambrón proveniente de China. En dicho diálogo, remarcaron algunos de sus argumentos para oponerse a la aplicación de derechos antidumping sobre este producto.

Uno de sus cuestionamientos es que hoy CAASA es también un importador nacional de alambrón chino, lo que su criterio desbarata la solidez técnica de su acusación.

Según Neil del Carpio, gerente legal de Productos Paraíso del Perú, apuntó que CAASA no fabrica lo suficiente para abastecer al mercado. En 2024, habrían comprado 24 mil toneladas y ya superarían las 27 mil toneladas este año.

Al respecto, Olivares dejó en claro que la afectación a la producción de su empresa es de tal dimensión, que si quieren sostenerse en el mercado del alambrón, también tienen que importarlo.

“Ese es el efecto que genera el dumping a largo plazo. No es más barato hoy comprarlo de China que producirlo aquí. Esa es la razón”, respondió.

Otra de las críticas de los importadores nacionales a CAASA es más procedimental. La defensa legal usó en la etapa inicial el caso de Ecuador como una referencia para mostrar que China practica dumping en ese mercado también. Sin embargo, luego lo retiró.

De aplicarse los derechos antidumping contra las importaciones chinas de alambrón, Productos Paraíso del Perú, sería uno de los principales afectados. (Foto: Archello).

Manuel Gallofre, CEO de Prodac, manifestó al respecto que, con ello, CAASA quiso “sorprender” a los comisionados. Venero ahora señaló que se trata de un cambio metodológico de la defensa de la empresa para que Indecopi compruebe el dumping de una manera más certera.

“Al inicio todo indicaba que Ecuador no sufría prácticas de dumping, pero avanzada la investigación, se verificó que sí. Por eso le planteamos a Indecopi que evalúe otra alternativa metodológica: la reconstrucción de costos”, detalló.

Indecopi informó a inicios de este año que en 2024 recibieron 11 solicitudes de investigación por dumping y subsidios, recuperando así sus niveles prepandemia. Sobre productos de origen chino vinculados a la industria siderúrgica, en abril la entidad ya resolvió aplicar derechos antidumping definitivos a las importaciones de cubiertos de mesa estándar.

El caso del alambrón, material clave para fabricar clavos, tornillos y otros materiales de construcción, no es el único que lleva CAASA en Indecopi en contra de importaciones chinas.

Según Venero, en enero también podría tenerse una resolución en torno al caso de los tubos de acero, donde aparte de CAASA, Precor y Tupemesa, reclaman competencia desleal.