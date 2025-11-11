El alambrón investigado tiene entre 5.5 mm y 16 mm de diámetro y es utilizado para fabricar estructuras metálicas y elementos de refuerzo. (Foto: Indecopi).
El alambrón investigado tiene entre 5.5 mm y 16 mm de diámetro y es utilizado para fabricar estructuras metálicas y elementos de refuerzo. (Foto: Indecopi).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El domingo Indecopi informó que su Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias dispuso suprmir la aplicación de la medida provisional que impuso el pago de derechos antidumping a las importaciones del alambrón de acero importado de China.

TE PUEDE INTERESAR

Importaciones de inodoros de cerámica china bajo investigación por posible dumping
Indecopi investiga presunto dumping en importaciones de alambrón de acero chino
Indecopi investigará presunto dumping en tubos de acero importados de China

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.