En el día de la segunda vuelta electoral, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabezó su cuarto desayuno electoral en la Asociación de Vivienda El Paraíso, en San Juan de Lurigancho. La actividad contó con la participación de sus hijas Kiara y Kaori Villanella, así como de su hermana Sachi Fujimori, y se desarrolló junto a integrantes del comedor popular Las Rocas y organizaciones sociales de base del distrito.

Durante el encuentro con la prensa, Fujimori dejó una de las declaraciones más relevantes de la jornada al señalar que espera que esta sea su última participación en una elección presidencial como candidata.

“Yo espero, en lo personal, que este sea mi último desayuno electoral”, manifestó.

La lideresa fujimorista recordó que esta es su cuarta participación en una contienda presidencial y sostuvo que, hacia adelante, espera continuar vinculada a la política desde la conducción de Fuerza Popular.

“Soy presidenta de un partido político, y espero hacia el futuro acompañar a otros candidatos presidenciales”, afirmó.

La lideresa de Fuerza Popular se reunió con vecinos y representantes de organizaciones sociales.

Keiko plantea una etapa de diálogo y reconciliación

Consultada sobre el escenario político posterior a las elecciones y la posibilidad de que persistan las divisiones observadas durante la campaña, Fujimori sostuvo que el país necesitará una etapa de diálogo y construcción de consensos.

“Pase lo que pase, de cara a los próximos cinco años, nuestro país tiene que pasar por un proceso de mucho diálogo, de la búsqueda de consensos, de la búsqueda de unidad”, señaló.

La candidata consideró que durante la campaña se produjeron episodios de confrontación que deberán ser superados una vez concluido el proceso electoral.

“Nosotros vamos a tender los puentes para justamente ver esas diferencias que hay, esos abismos. Nos tenemos que unir, nos tenemos que juntar, tenemos que determinar una agenda común de cara hacia el futuro”, agregó.

Asimismo, sostuvo que esa agenda deberá enfocarse en recuperar la tranquilidad ciudadana, fortalecer la presencia del Estado y atender las necesidades pendientes de la población.

La lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre el escenario posterior a las elecciones.

Cooperación regional y vigilancia del proceso electoral

Por otro lado, respecto a la relación que mantendría con los países vecinos, Fujimori señaló que Fuerza Popular apuesta por fortalecer la integración regional y la cooperación frente a amenazas comunes como la criminalidad organizada y el narcotráfico.

“Desde Fuerza Popular, nosotros lo que buscamos es la integración, y estrechar los lazos de amistad con todos los países de Latinoamérica, especialmente con nuestros países vecinos”, afirmó.

Añadió que existe espacio para una mayor coordinación entre países como Ecuador, Perú, Chile y Colombia para enfrentar problemas vinculados a la seguridad ciudadana.

Por otro lado, se refirió a la instalación de mesas de votación y aseguró que, de acuerdo con los reportes recibidos por su equipo de personeros, la mayoría de ellas se encontraba próxima a abrir con normalidad.

“Nada que yo tenga que denunciar o levantar mi voz todavía. Vamos a esperar con la prudencia del caso, y si hubiese algún incidente de gravedad, pues inmediatamente lo haré de público conocimiento”, sostuvo.

No obstante, informó sobre un incidente registrado en un centro de votación de Puno, donde —según explicó— algunos personeros de Fuerza Popular y el jefe del centro de votación tuvieron dificultades para ingresar al local. Fujimori indicó que el hecho fue atendido mediante las acciones legales correspondientes y posteriormente quedó resuelto.

Al cierre de su participación, reiteró su optimismo respecto al futuro del país y volvió a expresar su expectativa de que esta sea su última participación en un desayuno electoral como candidata presidencial.