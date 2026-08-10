Rusia. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El partido opositor ruso Yábloko denunció este lunes que el motivo de la demanda judicial que puede excluirle de las elecciones parlamentarias de septiembre es su llamamiento a los rusos a votar por la paz en Ucrania.

, aseguró Nikolái Ribakov, líder de la formación liberal, durante su intervención ante el Tribunal Supremo.

En las últimas semanas en toda Rusia, según añadió, han recibido “millones de mensajes con palabras de apoyo”. Mucha gente, dijo, «quiere y está dispuesta a votar en las próximas elecciones por Yábloko», el único partido ruso que se opone a la guerra.

En la misma línea, el fundador del partido, Grigori Yavlinski, aseguró en un mensaje que «Yábloko propuso a la gente votar a favor de la paz, la libertad y la vida sin miedo. Eso es lo más importante ahora y ningún otro partido en Rusia plantea algo parecido».

“Por eso quieren ahora excluir a Yábloko de las elecciones y arrebatar a la gente la opción de votar por algo que ahora es vital para ellos, el futuro de nuestro país”, afirmó.

Rusia.
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Apoyo frente al Supremo

Como ha podido constatar EFE, cientos de personas se concentraron este lunes ante el Supremo de Rusia para apoyar al único partido opositor legal del país.

“¡Yábloko!¡Yábloko!¡Yábloko!“, coreaban los presentes ante el edificio, donde también apareció un furgón policial.

El juez del Supremo que preside la vista, Viacheslav Kirílov, es el mismo que ilegalizó en su momento a la organización de derechos humanos Memorial, premio nobel de la paz en 2022.

La demanda es similar a la que Ródina presentó el mes pasado en la región noroccidental de Carelia y que llevó al Supremo local a excluir a Yábloko de las elecciones a la asamblea regional.

Entre otras cosas, la formación liberal exige un inmediato cese de los combates y unas prontas negociaciones de paz con Ucrania, además de la liberación de los más de 1,750 presos políticos.

Precisamente, en un intento de evitar su exclusión, Yábloko se desmarcó el pasado viernes del llamamiento de la oposición en el exilio a votar por dicha formación el próximo 20 de septiembre.

Varias decenas de sus candidatos más populares, incluido su líder, ya han sido excluidos por criticar la guerra o por extremismo, por colgar en las redes imágenes del fallecido líder opositor Alexéi Navalni.

Las autoridades y otros partidos sistémicos temen que Yábloko aglutine el voto de protesta contra la campaña militar, que dos tercios de los rusos quieren que se detenga cuanto antes, según los sondeos del Centro Levada.

Con información de EFE

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