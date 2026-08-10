Dólar hoy en Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El lunes 10 de agosto, el dólar en Perú cerró el día con un descenso, en un contexto internacional en el que los inversionistas continúan evaluando las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos y la evolución de los mercados emergentes.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.33% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.353 y se vende a S/ 3.433, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.360 a la compra y S/ 3.390 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El mercado cambiario peruano presenta una relativa estabilidad al inicio de la jornada, con el dólar cotizando en torno a los S/3.38.

Para la economía peruana, la estabilidad del tipo de cambio constituye un factor relevante, debido a su impacto sobre la inflación, los costos de importación y las decisiones de inversión y financiamiento de empresas.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio cierra la semana a la baja: este es el precio del dólar
Operadores de carry trade se alejan del dólar para operar en mercados emergentes
Dólar y BVL: las previsiones para el segundo semestre tras la proclamación de Keiko Fujimori
Dólar se moverá en julio al compás del cambio de gobierno y Fed, ¿cuál será su piso?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.