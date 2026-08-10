El lunes 10 de agosto, el dólar en Perú cerró el día con un descenso, en un contexto internacional en el que los inversionistas continúan evaluando las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos y la evolución de los mercados emergentes.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.375. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.377 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.33% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.353 y se vende a S/ 3.433, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.360 a la compra y S/ 3.390 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El mercado cambiario peruano presenta una relativa estabilidad al inicio de la jornada, con el dólar cotizando en torno a los S/3.38.

Este comportamiento refleja un equilibrio entre la demanda de moneda extranjera y la fortaleza relativa del sol, en un contexto internacional en el que los inversionistas continúan evaluando las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos y la evolución de los mercados emergentes.

Para la economía peruana, la estabilidad del tipo de cambio constituye un factor relevante, debido a su impacto sobre la inflación, los costos de importación y las decisiones de inversión y financiamiento de empresas.