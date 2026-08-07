Tipo de cambio. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
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Redacción Gestión
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El viernes 7 de agosto, el dólar en Perú cerró el día con un descenso, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas frente a las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.40% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.342 y se vende a S/ 3.422, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.375 a la compra y S/ 3.400 a la venta.

Tipo de cambio. (Foto: GEC)
Tipo de cambio. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mostró un comportamiento estable este viernes en el mercado peruano, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas frente a las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

En el ámbito regional, las bolsas latinoamericanas operaron con un desempeño mixto, reflejando la incertidumbre de los mercados globales y la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos.

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