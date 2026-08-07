El viernes 7 de agosto, el dólar en Perú cerró el día con un descenso, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas frente a las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.377. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.388 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.40% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.342 y se vende a S/ 3.422, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.375 a la compra y S/ 3.400 a la venta.

Tipo de cambio. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mostró un comportamiento estable este viernes en el mercado peruano, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas frente a las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

La relativa fortaleza del sol continúa respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos y un entorno de menor volatilidad cambiaria, aunque los mercados permanecen atentos a los próximos datos económicos internacionales que podrían influir en el tipo de cambio.

En el ámbito regional, las bolsas latinoamericanas operaron con un desempeño mixto, reflejando la incertidumbre de los mercados globales y la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos.