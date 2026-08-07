La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México y al salvoconducto otorgado a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez para que viaje a ese país que le dio asilo político.

Como se recuerda, Chávez fue condenada en primera instancia por conspiración para la rebelión. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo gestó su golpe de Estado.

En diálogo con la prensa, desde Junín, Fujimori respondió si el mismo destino podría tener el expresidente Pedro Castillo. “La postura del gobierno es que el señor Pedro Castillo tiene una condena en primera instancia, y respetamos los fueros del Poder Judicial”.

“La posibilidad de un pedido de extradición sí está dentro de nuestras facultades; no la hemos evaluado todavía. Aquí lo importante pimero es restablecer las relaciones entre ambos países”, agregó.

Este viernes, en conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que seguirán en la defensa del presidente Castillo. Asimismo, dijo que otorgar el salvoconducto a Chávez para que pueda ir al país que otorgó asilo político nueva una buena voluntad del nuevo gobierno.

Restablecimiento de las embajadas

Este viernes, a través de un comunicado, los gobiernos de Perú y de los Estados Unidos Mexicanos acordaron la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados. Ello, tras otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez Chino.

Fuimori Higuchi mencionó que en los próximos días se podría nombrar a los respectivos embajadores para que se puedan instalar en ambos países.

“Esperamos en los próximos días nombrar a un embajador del Perú en México y que los mexicanos nos anuncien a su próximo embajador en el Perú”, indicó.

La jefa de Estado también dijo que uno de los objetivos al asumir el mando era retormar las relaciones diplomáticas con México.

“Así se lo explicamos al canciller Carlos Espá, el recuperar estas relaciones. Además, nosotros vamos a tener un gobierno muy institucional y de respeto del Estado de Derecho; entonces, con este principio, de acuerdo al derecho internacional correspondía que el gobierno otorgue el salvoconducto a la señora Betssy Chávez”, explicó.