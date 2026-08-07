La australiana Patriot Resources sigue dando pasos para desarrollar uno de sus principales proyectos en el Perú. Luego de adquirir el yacimiento de plata y oro Tassa a inicios del 2026 y avanzar en la validación de sus recursos, la minera amplió ahora el área del proyecto con una nueva concesión en Moquegua. ¿Qué busca con este movimiento?

La incorporación del terreno coincide con los preparativos de Patriot para iniciar su primera campaña de perforación. Al mismo tiempo, la expansión no solo incrementa la superficie bajo su control, sino que también extiende el corredor mineralizado identificado en Tassa, uno de sus principales activos de exploración en el país.

Gestión reportó en enero que Patriot ingresó al mercado peruano tras adquirir el 100% del proyecto Tassa mediante la compra de Colque Holding.

Desde entonces, la compañía validó de manera independiente la información histórica del yacimiento y confirmó la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un avance que este diario informó en junio como parte de los preparativos para una primera campaña de perforación.

¿Qué cambia con la incorporación de Tassa 5?

La compañía anunció la incorporación de la concesión minera Tassa 5, ubicada inmediatamente al sur del proyecto Tassa. La adquisición elevó la superficie total del yacimiento de 1,200 hectáreas a 1,800 hectáreas y extendió la longitud estimada del corredor mineralizado de aproximadamente 2.9 kilómetros a 3.1 kilómetros.

La concesión se ubica sobre la prolongación sur del sistema de alta ley controlado por la falla de Tassa, estructura geológica que concentra la mineralización del proyecto. En el entorno del yacimiento también mantienen concesiones compañías como Buenaventura, Teck, Barrick y Fresnillo, reflejando el interés que despierta este distrito minero.

El terreno colinda directamente con el recurso mineral inferido que Patriot reportó este año, estimado en 31.4 millones de onzas equivalentes de plata, con una ley promedio de 52.68 gramos por tonelada de plata equivalente (AgEq).

En declaraciones recogidas por el diario australiano The Sydney Morning Herald, Dominic Duggan, director ejecutivo y gerente general de Patriot Resources, sostuvo que “Tassa 5 nos brinda el último terreno disponible con alto potencial en las cercanías, colindante con nuestro proyecto actual, justo en la trayectoria de un sistema que ya está abierto en todas direcciones”.

El proyecto Tassa cuenta con un recurso inferido de 31.4 millones de onzas equivalentes de plata.

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Patriot prepara la siguiente etapa de exploración en Moquegua

Tras ampliar el área del proyecto, Patriot concentra ahora sus esfuerzos en la siguiente fase de exploración. La compañía continuará con los trabajos de mapeo geológico y muestreo en toda el área de Tassa para definir los objetivos de un programa inicial de perforación.

Ese plan, sin embargo, aún depende de la obtención de acuerdos con las comunidades involucradas. Patriot mantiene conversaciones con la comunidad de Tassa y también con la comunidad de Pachamayo, cuyas tierras se superponen parcialmente con la nueva concesión Tassa 5.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Energía y Minas confirmó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto permanece vigente y sin observaciones, un requisito que la empresa considera clave para avanzar hacia la siguiente etapa de exploración.

En declaraciones recogidas por el diario australiano The Sydney Morning Herald, Dominic Duggan señaló que “nuestro enfoque sigue centrado en trabajar con las comunidades de Tassa y Pachamayo para avanzar en un acuerdo comunitario que respalde un programa de perforación de Fase 1”.