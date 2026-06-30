La canadiense Regulus Resources anunció la culminación de la primera fase del acuerdo de colaboración que mantiene con Compañía Minera Coimolache, empresa afiliada y gerenciada por Buenaventura, para evaluar el desarrollo de un proyecto integrado de cobre y oro en Cajamarca, en torno al proyecto AntaKori.

Como parte de este proceso, ambas compañías concluyeron una estimación integrada de recursos minerales, un estudio que reúne la información geológica de los depósitos involucrados y analiza el potencial del yacimiento sin considerar los límites de las concesiones mineras. Según Regulus, se trata de la primera evaluación de este tipo elaborada por un tercero independiente para ambos proyectos.

El estudio fue desarrollado por SRK Perú y constituye el primer hito del acuerdo de colaboración anunciado entre ambas empresas en julio de 2024. Sin embargo, Regulus precisó que los resultados de la estimación no serán divulgados, salvo que exista un acuerdo mutuo entre las partes y las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Prepara el siguiente paso

Concluida esta etapa, Regulus y Coimolache deberán decidir si avanzan hacia una Evaluación Económica Preliminar (PEA), estudio que permitirá analizar la viabilidad económica de desarrollar un proyecto conjunto.

La minera indicó que, por el momento, no existe un cronograma definido para tomar esa decisión y señaló que no brindará información adicional sobre las conversaciones con Coimolache hasta que ambas empresas definan los siguientes pasos.

“La culminación de la estimación integrada de recursos representa un hito para Regulus y nuestros vecinos. Permite comprender mejor el valor que podría generarse mediante la colaboración en este distrito minero”, señaló el presidente ejecutivo de la compañía, John Black.

Compañía Minera Coimolache, subsidiaria de Buenaventura y operadora de la mina Tantahuatay, participa junto con Regulus en la evaluación de un proyecto integrado de cobre y oro en Cajamarca. (Foto: San Martin Contratistas Generales)

AntaKori, ubicado en la región Cajamarca, cuenta con una estimación de recursos publicada en 2019 de 250 millones de toneladas de recursos indicados y 267 millones de toneladas de recursos inferidos, con mineralización de cobre, oro y plata. Desde entonces, Regulus ha continuado realizando campañas de perforación para ampliar el conocimiento del depósito.

La empresa remarcó que continuará desarrollando actividades en el proyecto mientras se define si ambas compañías avanzan hacia la siguiente etapa de evaluación del proyecto integrado.