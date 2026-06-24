Lima fue escenario de un encuentro que entregó un diagnóstico incómodo para la minería peruana. Durante el World Mining Congress 2026 (WMC 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Marna Cloete, presidenta y CEO de Ivanhoe Mines, advirtió que el Perú perdió terreno en el mapa global de minería de cobre pese a su potencial geológico.

“Hay un gran potencial en África y el Congo se ha convertido en el segundo mayor productor de cobre, desplazando al Perú, pese al gran potencial minero que tiene”, señaló la ejecutiva.

El dato es respaldado por el U.S. Geological Survey, que ubica desde 2023 a la República Democrática del Congo como segundo productor mundial detrás de Chile y relega al Perú al tercer lugar. El ascenso africano se explica, en buena parte, por proyectos como Kamoa-Kakula, operado por la propia Ivanhoe.

Cloete apuntó a las trabas que enfrentan los proyectos en Perú como los motivos detrás del retroceso. “La minería se sigue viendo como un negocio sucio. Existen grandes dificultades con los proyectos más básicos, ya que hay una serie de barreras que inhiben hacer proyectos”, afirmó.

Ivanhoe Mines: “China piensa a largo plazo, el mundo debe ser más rápido”

Sobre los proyectos greenfield —de exploración desde cero—, Cloete advirtió que los desafíos arrancan en la fase de descubrimiento, y se agravan por la dificultad para acceder a financiamiento.

La ejecutiva enfatizó en que la viabilidad de un proyecto depende de la fuerza laboral local. “No se puede ejecutar un proyecto greenfield solo trayendo expertos de todas partes del mundo”, sostuvo.

Asimismo, recordó que las exploraciones se desarrollan en tierras nativas y que la organizaciones locales debe acompañar el proceso para que la operación tenga sustentabilidad.

Cloete también cuestionó el rezago tecnológico del sector y reclamó mayor procesamiento local: “En fundiciones hay mucho espacio para trabajar en el país, no solo exportar concentrado de minerales”, remarcó.

Sobre el contexto global, sostuvo que China respalda un pensamiento de largo plazo para asegurar el acceso a metales críticos y que “necesitamos que el resto del mundo sea más rápido”.

Antofagasta proyecta elevar 30% su producción de cobre al 2030

En la misma línea, Iván Arriagada, presidente ejecutivo y CEO de Antofagasta PLC, resaltó las ventajas de la región. “En Perú y Chile tenemos una larga tradición minera, con fuerte marco institucional y financiamiento. Entre ambos tenemos el 40% de la producción de cobre global”, afirmó.

Iván Arriagada, presidente ejecutivo y CEO de Antofagasta PLC.

El ejecutivo indicó que Antofagasta proyecta aumentar su producción en 30% al 2030, mediante la expansión de instalaciones en Chile, nuevas fuentes de agua e incorporación de tecnología. “Estamos en esa fase de transformación, con inversiones significativas en camino”, expresó.

Además, destacó a los proyectos brownfield —ampliaciones sobre operaciones en marcha— como vía clave de crecimiento, frente al desafío de la caída de la ley del mineral: “Cada año que pasa tenemos que producir más mineral para tener el mismo cobre fino. Hay que mantener el ritmo de la inversión”.

Ambos ejecutivos coincidieron en que los plazos de los proyectos siguen siendo excesivos. Arriagada llamó a una mayor colaboración entre el Estado y la empresa privada para acortarlos y fue directo sobre el principal cuello de botella. “La ‘permisología’ debe mejorar para que nos permita la expansión de proyectos brownfield”, finalizó.

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