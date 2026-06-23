La canadiense Rio2 Limited actualizó los recursos y reservas minerales de su mina Condestable, ubicada en Mala, en la región Lima, y confirmó que la operación de cobre, oro y plata continuará en producción hasta el 2039.

La compañía informó que concluyó un nuevo informe técnico bajo el estándar canadiense NI 43-101, elaborado por SLR Consulting, que respalda una mayor base de recursos y reservas para la mina adquirida por Rio2 a inicios de este año.

Según el documento, Condestable cuenta ahora con recursos medidos e indicados por 82.1 millones de toneladas, con contenidos de cobre, oro y plata superiores a los reportados en la estimación previa de 2022. Asimismo, las reservas probadas y probables alcanzan 36.5 millones de toneladas.

El nuevo informe técnico confirmó una vida útil estimada de 14 años para la operación, equivalente a producción hasta el 2039. El estudio también proyecta una producción promedio anual de aproximadamente 18,000 toneladas de cobre contenido en concentrado, además de 12,900 onzas de oro y 304,800 onzas de plata.

Asimismo, el análisis económico considera un valor actual neto (VAN) después de impuestos de US$ 710 millones y un flujo de caja libre acumulado de US$ 1,147 millones durante toda la vida de la mina, reportó Junior Mining Network.

Plan de Rio2 para elevar capacidad

La actualización de recursos y reservas también respalda los planes de crecimiento que Rio2 viene evaluando para Condestable. “La compañía espera recibir la aprobación para la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina durante el tercer trimestre de 2026”, señaló Andrew Cox, presidente y CEO de Rio2.

Rio2 adquirió el 99.1% de Condestable a Southern Peaks Mining en enero de 2026, en una operación valorizada en aproximadamente US$241 millones. (Foto: Archivo).

De concretarse, la operación pasaría de procesar 8,400 toneladas por día a 10,000 toneladas por día (tpd). La minera añadió que continuará evaluando oportunidades para expandir aún más la producción en el futuro.

En paralelo, Rio2 mantiene en marcha un programa de perforación diamantina de 46,480 metros durante el 2026, orientado a reemplazar y ampliar recursos minerales, así como a generar nuevas reservas para sostener el crecimiento de la operación.

La empresa adquirió el 99.1% de Compañía Minera Condestable en enero de este año. Desde entonces, la operación ha aportado producción de cobre, oro y plata, además de flujo de caja para la compañía, que también opera la mina de oro Fenix Gold en Chile.