La mina Condestable, ubicada en el distrito de Mala, a unos 90 kilómetros al sur de Lima, se consolida como uno de los pilares en la estrategia de expansión de Río2 Limited . El vicepresidente senior de Geología y Exploración de la compañía, Enrique Garay, detalló los planes de la empresa para aumentar la producción y prolongar la vida útil del yacimiento, en un escenario marcado por la fortaleza de los precios del cobre.

En la actualidad, la operación produce alrededor de 8.400 toneladas diarias de cobre. Sin embargo, la compañía ya avanza en un proceso de ampliación . “Hacia finales del tercer trimestre esperamos contar con la aprobación del MEIA para elevar la producción de 8,400 a 10,000 toneladas por día”, indicó Garay en el marco de proEXPLO 2026.

La meta de mediano plazo es más ambiciosa: Río2 proyecta alcanzar una producción de hasta 12,000 toneladas diarias al 2030 , basada exclusivamente en operaciones subterráneas.

Enrique Garay. Foto: Cortesía.

Potencial geológico y nuevas alternativas

El crecimiento proyectado se sustenta en una base relevante de recursos y reservas. De acuerdo con la información presentada, Condestable cuenta con cerca de 298,000 toneladas de cobre fino en reservas, además de más de 553,000 toneladas en recursos medidos e indicados.

Garay destacó que el potencial exploratorio del distrito aún no ha sido completamente desarrollado. “El libro de exploraciones de Condestable y mina Raúl aún no se ha cerrado”, afirmó, en referencia a las oportunidades adicionales que podrían extender la vida del proyecto.

En paralelo, la compañía analiza nuevas opciones de desarrollo. Entre ellas, figura la evaluación de un posible tajo abierto complementario, iniciativa que podría modificar la escala de la operación. “Estamos avanzando en estudios para analizar la viabilidad de desarrollar un tajo abierto”, puntualizó el ejecutivo.