Mina Raura, ubicada entre Lima y Huánuco, forma parte del portafolio de la estatal china NFC desde diciembre de 2025. Foto: Andina
Mina Raura, ubicada entre Lima y Huánuco, forma parte del portafolio de la estatal china NFC desde diciembre de 2025. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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A finales de diciembre del 2025, la empresa china NFC (China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.) concretó la compra de la mina Raura, tras firmar un acuerdo con el Grupo Breca. Con esta operación, la firma estatal suma a su portafolio una mina polimetálica en actividad desde 1960, ubicada entre las regiones de Lima y Huánuco. En este contexto, ¿cuáles serán las primeras inversiones que se destinarán a la operación de Raura?

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