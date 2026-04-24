En esa línea, la Compañía Minera Raura presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) su Tercer Informe Técnico Sustentatorio (ITS), con el que busca modificar el Estudio de Impacto Ambiental detallado de su operación extractiva.

La propuesta se centra en cambios en los sistemas de bombeo de relaves y de agua.

La empresa plantea invertir cerca de US$ 1.9 millones en mejoras a los sistemas de bombeo de relaves y agua de la operación. Foto: Andina

¿Qué cambios se alista en Raura?

El ITS plantea dos modificaciones centrales como son la adecuación del sistema de bombeo de relaves desde la planta concentradora hacia la planta de relaves en pasta centrifugada (PRPC), y ajustes en el sistema de bombeo de agua que abastecerá a esta última, tomando como fuente la laguna Caballococha.

En el caso del sistema de bombeo, la propuesta busca optimizar el traslado de relaves hacia la futura PRPC. De acuerdo con la empresa, el sistema actualmente operativo, integrado por dos bombas centrífugas instaladas en paralelo, ya cuenta con la capacidad necesaria, por lo que no se prevén ampliaciones mayores. En su lugar, el ITS plantea realizar ajustes en el alineamiento de las tuberías para facilitar su conexión con la nueva infraestructura.

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En esa misma línea, el ITS reevalúa un esquema previamente aprobado que incluía dos trenes de bombas en serie, además de un cajón de relaves y una sala eléctrica. Tras el análisis técnico, se concluye que solo se requerirían dos bombas para asegurar el funcionamiento del sistema, lo que simplifica el diseño original.

En cuanto al suministro de agua, las pruebas en planta piloto mostraron que el recurso recirculado presenta altas concentraciones de sólidos —con picos de hasta 800 NTU y un promedio de 450—, así como un pH de 11, parámetros que no se ajustan a las condiciones requeridas para la PRPC. Este proceso demanda agua con menor carga de sólidos (entre 50 y 100 NTU) y un pH cercano a 9. Ante ello, la compañía propone utilizar agua de la laguna Caballococha, para la cual ya dispone de licencia.

El esquema también considera la reutilización del recurso hídrico: el agua recuperada en la PRPC será derivada al depósito de relaves Nieve Ucro II, donde pasará por un proceso de sedimentación antes de reincorporarse al circuito productivo.

A nivel de plazos, el cronograma del ITS se integra al ya aprobado en la modificación del EIA-d y sus informes previos. Las actividades de construcción de los componentes planteados en este tercer informe se ejecutarían a lo largo de cuatro años, en paralelo con las etapas previstas en los ITS anteriores. Posteriormente, el proyecto contempla fases de operación, cierre progresivo, cierre final y post-cierre dentro del horizonte de vida de la unidad minera.

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En detalle, tanto la modificación del sistema de bombeo de relaves como la del sistema de agua hacia la PRPC se desarrollarán durante ese periodo constructivo de cuatro años, de acuerdo con la planificación presentada por la empresa.

En términos de inversión, el presupuesto estimado para implementar estos cambios asciende a aproximadamente US$ 1.9 millones . De este total, cerca de US$ 1.7 millones se destinarán a la modificación del sistema de bombeo de relaves, mientras que unos US$ 200,000 se asignarán a los ajustes en el sistema de bombeo de agua.