Minería informal e ilegal, junto a la pequeña minería y artesanal, explicarían hoy la mayor producción aurífera del país, según expertos. Foto: difusión.
Minería informal e ilegal, junto a la pequeña minería y artesanal, explicarían hoy la mayor producción aurífera del país, según expertos. Foto: difusión.
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Elías García Olano
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A pesar de que la recaudación vinculada a la minería explica alrededor del 20% de los ingresos tributarios que sostienen la economía del Perú, hay barreras para el desarrollo de esa industria, mientras que la expansión de la minería ilegal va sin freno.

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