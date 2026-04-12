Más del 90% del oro producido en la región Piura provendría de la minería ilegal, de acuerdo con el Área de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco).

En un reciente informe, el gremio advierte que esta actividad genera impactos críticos, especialmente en zonas como Tambogrande y Ayabaca. Además, mantiene paralizados diversos proyectos mineros formales en medio de conflictos sociales y desconfianza ciudadana.

El eco de esta actividad también también empuja al país hacia un meollo en la recaudación fiscal y agrava los impactos ambientales en la región. El escenario, según el informe, evidencia la necesidad de intervenciones urgentes para revertir una problemática.

Exportaciones en caída

Ante tal panorama, las exportaciones formales de oro registran una fuerte contracción. Solo en agosto de 2025, los envíos alcanzaron los US$/ 17 millones (18,000 onzas), lo que representa una caída del 62% en comparación con el mismo mes de 2024.

Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones sumaron US$ 56 millones, también con una reducción del 62% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron US$ 148 millones, el nivel más alto registrado .

El reporte identifica, además, a ocho empresas exportadoras activas en 2025. Inversiones Nogal del Norte S.A.C. lidera el ranking con más del 50% del total exportado (US$ 31 millones), seguida por Corporación MLD S.A.C. y Proyectos La Patagonia S.A.C.

En contraste, Las Lomas Doradas S.A.C., que en 2024 concentró más del 80% de las exportaciones, registró una caída del 63% este año.

Estas son las últimas noticias sobre la minería ilegal en el norte del Perú. (Foto: Andina)

Mercados internacionales

En cuanto a destinos, India se posiciona como el principal comprador del oro piurano, con adquisiciones por US$ 48 millones, equivalente al grueso de las exportaciones, aunque también con una caída del 62%.

Le siguen Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y, como nuevo destino en 2025, Canadá.

El análisis muestra una reconfiguración constante de los mercados. Mientras Emiratos Árabes lideraba en 2021, Estados Unidos asumió el primer lugar entre 2022 y 2023. Desde 2024, India concentra la mayor demanda, alcanzando niveles históricos de compra.

Factor elecciones

Los especialistas advierten que la persistencia de la minería ilegal no solo responde a fallas estructurales del Estado, sino también a la tolerancia —e incluso respaldo— de determinados actores políticos.

Por ello, hacen un llamado a la ciudadanía a evaluar con rigor las propuestas de los candidatos en actual contexto electoral.

Respaldar o promover actividades fuera del marco legal debilita el Estado de derecho y profundiza los conflictos sociales en la región. En esa línea, subrayan que cualquier candidatura que legitime o minimice los efectos de la minería ilegal representa un riesgo directo para el desarrollo sostenible de Piura .

La advertencia es clara: el voto informado será clave para frenar la expansión de economías ilícitas y evitar que intereses vinculados a estas actividades se consoliden en espacios de poder.