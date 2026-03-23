Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en el primer mes del año, la extracción cuprífera alcanzó las 226,256 toneladas métricas finas (TMF), un crecimiento de 3% en comparación con las 219,671 TMF de similar mes del 2025.

En detalle, la producción se incrementó en cinco de las 10 principales empresas de la gran minería:

Antamina (24.5%)

Minera Las Bambas (15.2%)

Chinalco (1.8%)

Antapaccay (36.7%)

Minera Shouxin (305.3%).

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Sin embargo, retrocedió en las otras cinco grandes empresas:

Cerro Verde (-5.7%)

Southern Perú (-9.6%)

Anglo American Quellaveco (-0.1%)

Marcobre (-27.7%)

Hudbay (-10.0%).

Vale la pena sumar que la extracción del metal rojo en enero pasado se contrajo en un 15.3% en el conjunto de los otros 34 titulares de la mediana y pequeña minería que reportan actividad formal.

En tanto, la explotación aurífera formal registró 8.8 millones de gramos finos, un aumento del 3.8% versus los 8.4 millones de gramos finos del primer mes del año que pasó.

Similar al cobre, la producción de oro se incrementó en cinco de las 10 principales empresas de la gran minería:

Minera Yanacocha (92%)

Paltarumi (8%)

Minera Veta Dorada (3.9%)

Minera Las Bambas (72%)

Summa Gold Corporation (21.7%).

Pero, retrocedió en:

Compañía Minera Poderosa (-17.3%)

Minera aurífera Retamas (-6.6%)

Minera Boroo Misquichilca (-18.5%)

Compañía Minera Ares (-17.9%)

Shahuindo (-1.6%)

En este caso, la extracción del metal precioso en enero pasado se contrajo en un 11.7% en el conjunto de los otros 202 titulares de la mediana y pequeña minería que reportan actividad formal.

Menos unidades formales en operación

En total, en enero, el Minem registró 44 titulares de la gran, mediana y pequeña y minería cuprífera reportando actividad, cantidad inferior en 24.13% con respecto a las 58 empresas del ramo que tenían actividad en enero del 2025.

Algo similar ocurrió con las empresas del sector aurífero, pues a inicios del 2026 el ministerio registró 212 titulares de la gran, mediana y pequeña minería realizando producción de ese metal precioso, lo que significaría una caída del 35.84% en comparación con las 288 compañías reportadas un año atrás.

Aunque no hay información oficial al respecto, la contracción en la cantidad de unidades mineras formales en operación al parecer estaría vinculada al avance de la minería ilegal sobre áreas dadas en concesión . Los expertos así lo consideran.

Pequeña y mediana minería se vería cada vez más amenazada por avance de mineros ilegales (Imagen: Andina)

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Ilegales desplazan a formales

El experto en minería de EY Perú, Marcíal Garcia Schreck, refirió a Gestión que, desde el último año, cada vez son más las compañías mineras que ven paralizadas sus operaciones debido a la creciente invasión de sus concesiones por mineros ilegales.

Esa situación, anotó, se estaba dando en diversas zonas mineras, y en forma creciente también en el corredor minero del sur, lo que podría afectar no solo las actividades formales para extraer oro, sino también de cobre.

En esa línea, César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal, advirtió que el foco no solo está en la gran minería: un 70% de las concesiones invadidas por mineros ilegales en el territorio nacional corresponden incluso a pequeños mineros.

Se aceleraría abandono de concesiones

A esto se suma el reciente texto aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que elevaría las sanciones a concesiones mineras improductivas y declararía su caducidad por no empezar a operar en 15 años.

Para Ipenza, este dictamen es totalmente peligroso, pues pretendería que la minería formal pierda sus concesiones para facilitar su entrega a los mineros informales y a los ilegales.

A su turno, César Riofrío, geólogo senior y miembro del Comité Organizador de proEXPLO 2026, advirtió que, el reducir de 30 a 15 años el periodo de caducidad de las concesiones mineras sin actividad –como se aprobó en la Comisión de Energía y Minas- podría forzar aún más al abandono de áreas con potencial minero que aún no han completado su maduración técnica.

“Si una concesión caduca a los 15 años pasa a libre disponibilidad y puede ser solicitada por terceros, incluso mediante procesos de remate”, añadió.

Ante ello, propuso una reforma paralela que simplifique la tramitología de la actividad minera formal, pero que, sin esto –de aprobarse el dictamen en mención- podría aumentar el número de concesiones que caducan por causas administrativas más que geológicas.