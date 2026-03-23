Un 70% de las concesiones mineras invadidas corresponden a pequeños mineros. (Imagen: Andina)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

La producción nacional de cobre y oro –que explican el 50% de las exportaciones totales del Perú- registró incrementos en enero de este año, comparado con el primer mes del 2025. Por el contrario, la mediana y pequeña minería formales acusan retrocesos en esa actividad, en tanto crece la invasión a sus concesiones.

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