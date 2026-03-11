La minera australiana EV Resources anunció la adquisición del 100% del proyecto de cobre y plata Don Enrique, ubicado en Junín, tras concretar la compra del 50% restante de la empresa Minera Montserrat S.A.C., propietaria del activo.

Con esta operación, la compañía consolidó el control total del proyecto, un paso que considera clave para avanzar en su estrategia de exploración y desarrollo en el país. La adquisición de la participación restante se realizó mediante un pago de US$150,000, según informó la empresa.

El proyecto Don Enrique está cerca de la ciudad de Jauja, y comprende concesiones mineras que abarcan aproximadamente 1,800 hectáreas, en una zona con potencial para mineralización de cobre, plata y oro.

LEA TAMBIÉN: La estrategia de minera Centauro para extender operaciones en Pasco por ocho años más

Según EV Resources, la adquisición permitirá integrar el proyecto con otras concesiones cercanas y formar un paquete de tierras más amplio, lo que facilitará futuras campañas de exploración. La empresa indicó que la consolidación crea un conjunto de terrenos de 2,684 hectáreas con un corredor prospectivo de aproximadamente 5.5 kilómetros de extensión.

El director gerente y CEO de la compañía, Mike Brown, destacó la relevancia de la operación para el futuro del activo. “Asegurar el 100% de la propiedad de Don Enrique es un paso importante”, señaló el ejecutivo al referirse al potencial del proyecto y a los planes para avanzar en su exploración.

El proyecto Don Enrique cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, requisito clave para iniciar perforaciones exploratorias. (Foto: EV Resources)

Proyecto listo para perforaciones

EV Resources indicó que el proyecto se encuentra en condiciones de iniciar actividades de perforación, ya que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobado y autorizaciones para realizar perforaciones exploratorias.

Estudios geofísicos realizados en la zona identificaron una anomalía de cargabilidad de aproximadamente 1,500 metros de largo por 750 metros de ancho, lo que sugiere la posible presencia de un sistema mineralizado significativo.

Además, muestreos históricos en el área han reportado leyes de cobre de hasta 3.22%, lo que refuerza el potencial del proyecto para albergar mineralización de este y otros metales asociados.

La empresa indicó que, tras consolidar la propiedad del activo, evaluará las siguientes etapas de exploración y posibles alianzas para avanzar en el desarrollo del proyecto.

El proyecto Don Enrique forma parte del portafolio internacional de EV Resources, que también incluye activos vinculados a minerales estratégicos en América y otras regiones.