Con ese propósito, Minera Centauro presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Séptimo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Unidad Minera Quicay, documento con el que busca obtener la viabilidad ambiental para una serie de modificaciones operativas dentro de la operación.

Entre las principales medidas planteadas se encuentra la ampliación del tajo Quicay en un 20% respecto al área actualmente aprobada, que alcanza 52.05 hectáreas. En concreto, el ITS propone una nueva configuración del tajo que ampliaría su huella en aproximadamente 10.06 hectáreas, lo que representa un incremento de 19.33% respecto a lo aprobado en el MEIA de 2011. Este cambio responde, explica el ITS, a la actualización del plan de minado, del modelo geológico y de la ley de corte, factores que permitieron identificar un mayor volumen de mineral aprovechable.

El documento también contempla el reaprovechamiento de mineral marginal depositado en los botaderos Este, Sur y Suroeste, en un contexto marcado por las actuales condiciones favorables del precio de los metales. Bajo este escenario, materiales que anteriormente eran considerados de baja ley y escasa rentabilidad podrían ser nuevamente procesados. La empresa estima que el material asociado a este reaprovechamiento alcanzaría un volumen aproximado de 31.7 millones de toneladas.

El plan también contempla el reprocesamiento de ripios y el reaprovechamiento de mineral marginal depositado en botaderos. Foto: Andina

Extensión de Quicay a ocho años adicionales

Asimismo, el ITS plantea el reprocesamiento de los ripios acumulados en el pad de lixiviación, así como en canchas de transferencia y en el propio tajo Quicay. Esta iniciativa, aclara el documento, busca culminar el reaprovechamiento de ripios aprobado previamente en el ITS de 2016, proyectándose el reprocesamiento de alrededor de 15.9 millones de toneladas de este material.

De acuerdo con la empresa, estas modificaciones se sustentan en la actual coyuntura de precios de los metales, que permite procesar minerales que en su momento presentaban baja ley, generando ahora mayores márgenes de rentabilidad gracias al incremento del precio del oro, según referencias del Banco Central de Reserva (BCR). En ese marco, Centauro realizó pruebas metalúrgicas en columna, cuyos resultados confirmaron la viabilidad del reaprovechamiento tanto de los ripios como del mineral marginal de los botaderos, sostiene el ITS.

El plan también contempla remover parte de los botaderos para trasladar el mineral marginal hacia el pad de lixiviación para su procesamiento. Posteriormente, el desmonte y los ripios lixiviados serían dispuestos en el tajo para su relleno, como parte del proceso de cierre, con el objetivo de recuperar progresivamente la configuración final del área intervenida.

El ITS asimismo propone ampliar el cronograma del proyecto por un periodo de ocho años, que abarcaría las etapas de construcción, operación y cierre. Según el documento, durante los primeros seis años se desarrollaría un cierre progresivo en paralelo a las operaciones, mientras que los dos años finales estarían dedicados exclusivamente al cierre definitivo de la unidad minera, con miras a garantizar la estabilización y recuperación ambiental de las áreas intervenidas.

Los cambios propuestos implicarán una inversión estimada de US$ 10 millones .

