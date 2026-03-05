La multinacional suiza Glencore ratificó que invertirá US$ 1,800 millones para desarrollar el proyecto de cobre Coroccohuayco (Cusco), con el objetivo de duplicar la producción del clúster minero Antapaccay hasta 300,000 toneladas de metal rojo al año.

Dicha apuesta fue confirmada por Luis Rivera, Chief Operating Officer para Sudamérica de Glencore.

Actualmente, el clúster Antapaccay —que integra activos de Tintaya, la planta concentradora y la operación Antapaccay— produce entre 140,000 y 150,000 toneladas de cobre anuales.

“La ejecución de Coroccohuayco ampliará estas oportunidades para empresas cusqueñas, fortaleciendo capacidades y competitividad en la zona”, comentó, durante el Australia Business Network, organizado por la Cámara de Comercio Australia–Perú (APCCI).

La mina Antapaccay produce concentrado de cobre desde 2012 y, solo en 2024, alcanzó una producción de 146,000 toneladas del metal rojo, consolidándose como uno de los principales activos del grupo en el país.(Foto: Antapaccay).

Glencore impulsará Coroccohuayco y ampliará vida de Antapaccay hasta 2040

La compañía explicó que Coroccohuayco se ubica a solo siete kilómetros al sureste de la actual planta de Antapaccay y contempla la construcción de una faja transportadora de aproximadamente ocho kilómetros para trasladar el mineral hacia la planta existente, evitando levantar una nueva concentradora.

La expansión también considera la incorporación de nueva flota minera, lo que implicaría ampliar la capacidad de movimiento de material en la operación.

El complejo Antapaccay emplea actualmente más de 4,500 trabajadores entre personal propio y contratistas, según datos presentados por la empresa.

La puesta en marcha de Coroccohuayco permitiría extender la operación minera hasta el 2040, de acuerdo con Glencore.

El proyecto Coroccohuayco se enmarca en un contexto global de creciente demanda por minerales críticos, esenciales para la transición energética y la electromovilidad. “El Perú es el segundo productor mundial de cobre y uno de los territorios con mayores reservas del metal rojo, lo que lo posiciona estratégicamente frente al proceso de descarbonización global”, destacó.

Glencore compra proyecto Quechua, adyacente a mina Antapaccay

A fines del año pasado, Glencore concretó la adquisición del 100% de Compañía Minera Quechua S.A., operación que incluye la propiedad total del proyecto de cobre Quechua, ubicado en la provincia de Espinar, región Cusco.

La transacción fue realizada a través de Glencore Peru Holding, entidad peruana controlada por el grupo, y se enmarca en la estrategia de la compañía de consolidar su portafolio de cobre en distritos mineros clave del país, particularmente en el corredor minero del sur.

Uno de los principales atributos del proyecto Quechua es su proximidad a la mina Antapaccay, una operación 100% propiedad de Glencore, así como al proyecto Coroccohuayco, ambos ubicados en Espinar. La cercanía entre dichos activos abre la posibilidad de generar sinergias operativas entre las distintas propiedades.

Desde Glencore, señalaron que la incorporación de Quechua podría respaldar la operación de Antapaccay por su proximidad a la mina y a su proyecto Coroccohuayco. La visión de Glencore apunta a fortalecer su posición en el distrito a partir de activos complementarios.

