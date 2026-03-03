La minera canadiense Cerro de Pasco Resources Inc. anunció la firma de un acuerdo de financiamiento para el desarrollo del proyecto Quiulacocha, ubicado en la región Pasco. El convenio contempla hasta US$5 millones para la etapa de estudios y trabajos técnicos, con desembolsos sujetos al cumplimiento de hitos establecidos.

El acuerdo fue suscrito con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC), entidad financiera del Gobierno de Estados Unidos. Los recursos se destinarán a perforaciones sónicas, estudios geotécnicos e hidrogeológicos, la elaboración de un Estudio de Factibilidad y la preparación de una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS).

La iniciativa apunta a recuperar plata y metales básicos contenidos en los relaves, así como galio e indio, minerales estratégicos utilizados en la industria tecnológica, incluidos semiconductores y sistemas energéticos avanzados.

Los recursos serán utilizados por Cerro de Pasco Resources para realizar perforaciones, estudios geotécnicos, hidrogeológicos, un Estudio de Factibilidad y la Evaluación de Impacto Ambiental y Social del proyecto Quiulacocha. (Foto referencial: Andina).

Estudios técnicos y ambientales en Quiulacocha

Además del financiamiento para la etapa de desarrollo de Quiulacocha, la DFC evalúa la posibilidad de otorgar hasta US$300 millones adicionales para la construcción del proyecto. Ese eventual desembolso dependerá de la culminación satisfactoria de los estudios, la debida diligencia y las aprobaciones crediticias internas.

El esquema acordado establece que los fondos destinados a desarrollo serán reembolsables si el proyecto alcanza un evento de financiamiento calificado dentro del plazo previsto. Asimismo, la empresa deberá aportar recursos propios en una proporción de 1:1 en determinadas líneas de trabajo.

El proyecto Quiulacocha se ubica en el distrito minero de Cerro de Pasco, una de las zonas con mayor tradición extractiva del país. El depósito es considerado uno de los mayores recursos históricos de relaves a nivel mundial, lo que le otorga escala suficiente para atraer financiamiento internacional.

Cerro de Pasco Resources no desarrollará una mina convencional, sino que busca recuperar metales contenidos en relaves históricos acumulados en Cerro de Pasco. (Foto referencial: Andina).

Desarrollo del proyecto Quiulacocha en Perú

El componente ambiental es uno de los ejes del proyecto Quiulacocha, pues contempla el reprocesamiento de relaves acumulados durante décadas de actividad minera, con el objetivo de recuperar metales y reducir pasivos ambientales en la zona.

El anuncio se produce en un contexto de fortalecimiento de la cooperación entre Perú y Estados Unidos en materia de cadenas de suministro de minerales críticos, lo que posiciona al proyecto Quiulacocha dentro de una agenda estratégica para el sector minero peruano.

