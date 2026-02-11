El viceministro de Economía, Gerardo López, señaló que las plantas concentradoras constituyen un punto estratégico de control para avanzar en la formalización de la minería artesanal y enfrentar con mayor eficacia la minería ilegal.

El funcionario sostuvo que el proceso de formalización y la erradicación de actividades ilícitas requieren el compromiso de diversos actores del sector, tanto públicos como privados. En ese marco, indicó que las concentradoras desempeñan un rol clave dentro de la cadena productiva minera.

“El tema de la formalización de la minería artesanal y la erradicación de la minería ilegal tiene mucho que ver con el rol de los diversos actores. Entre ellos, creería que las concentradoras son un punto muy importante de control, en los cuales habría que enfatizar algunas acciones con algunas medidas con rango de ley considerando lo perjudicial que podría ser la minería ilegal”, afirmó durante su participación en el Jueves Minero, con la ponencia titulada “Perspectivas económicas e inversiones en minería”,

Fortalecer los mecanismos de supervisión

López explicó que fortalecer los mecanismos de supervisión y control en estos puntos permitiría cerrar espacios a la comercialización de mineral de origen ilegal y contribuiría a ordenar la actividad minera, promoviendo condiciones de competencia leal y sostenibilidad para el sector.

Viceministro de Economía, Gerardo López, destacó que las concentradoras son un punto estratégico para fortalecer acciones contra actividades ilícitas en el sector. Foto: GEC

Asimismo, reiteró que la minería ilegal genera graves impactos económicos, sociales y ambientales, por lo que su combate debe abordarse de manera integral, articulando esfuerzos normativos, institucionales y operativos.

El viceministro reafirmó el compromiso del MEF de impulsar medidas que fortalezcan el marco regulatorio y promuevan un entorno de inversión responsable, en el que la formalización y el respeto a la legalidad sean pilares fundamentales para el desarrollo del sector minero.