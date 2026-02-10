Nexa con proyecciones mixtas en operaciones en Perú e inversiones clave en fundición y minas

La minera Nexa Resources, de capitales brasileños, muestra proyecciones mixtas para la producción en sus principales operaciones en Perú en 2026 y una asignación relevante de inversiones para el periodo 2026-2028, de acuerdo con su guía operativa y financiera más reciente, que detalla resultados de producción, costos y planes de capital para sus activos mineros y metalúrgicos en el país.

En Cerro Lindo (Ica), mina polimetálica de zinc y cobre, la empresa estima una producción de zinc de entre 77,000 y 85,000 toneladas, lo que representa una caída de 7% en el punto medio frente a 2025, principalmente por menores leyes. Para 2027, la producción bajaría a 73,000-85,000 toneladas; y en 2028, a 73,000-82,000 toneladas.

La producción de cobre en 2026 disminuiría en aproximadamente 3,000 toneladas frente a 2025, y se prevé una reducción adicional cercana a 10% en 2028, ubicándose entre 19,000 y 23,000 toneladas. En plata, Cerro Lindo produciría 3.0-3.3 millones de onzas en 2026, 3.1-3.4 millones en 2027 y 3.0-3.6 millones en 2028.

En Atacocha (Pasco), enfocada en zinc, plomo y plata, la producción de zinc en 2026 se estima entre 12,000 y 15,000 toneladas, lo que implica un crecimiento de 14% en el punto medio, apoyado en mejoras de secuencia minera. Para 2027, se prevé un aumento adicional de 3,000 toneladas, seguido de un crecimiento de 14% en 2028. La producción de plomo crecería 3% en 2026, pero caería 17% en 2027 y 26% en 2028; mientras que la plata aumentaría 2% en 2026, subiría 4% en 2027 (4.0-4.6 millones de onzas) y bajaría a 3.0-3.8 millones en 2028.

Cerro Lindo, en Ica, es uno de los principales activos polimetálicos de Nexa en Perú. Foto: GEC.

En El Porvenir, también en Pasco, la producción de zinc para 2026 se ubicaría entre 48,000 y 55,000 toneladas, afectada por menores volúmenes tratados durante la Fase II del proyecto de integración Cerro Pasco, con recuperación prevista en 2027 (67,000-75,000 toneladas) y estabilización en 2028 (61,000-79,000 toneladas).

En el segmento metalúrgico, el complejo de Cajamarquilla, en Lima, especializado en el procesamiento de zinc refinado, cerró 2025 con ventas por 346,000 toneladas, marcando un récord anual pese a un contexto de menores cargos de tratamiento a nivel global.

INVERSIONES Y PROYECTOS EN LAS OPERACIONES PERUANAS

Para 2026, Nexa fijó un gasto de capital (capex) total de US$381 millones, lo que representa un aumento de US$34 millones frente a 2025, impulsado principalmente por mayores inversiones en desarrollo minero, capital de sostenimiento e iniciativas de salud, seguridad y medio ambiente (HS&E).

Del total, aproximadamente US$108 millones estarán destinados a iniciativas vinculadas a criterios ESG, principalmente instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF), capital de sostenimiento y seguridad. El capital de sostenimiento alcanzará US$129 millones, un incremento de 13% interanual.

Las ventas totales de metales de Nexa se ubicarían entre 580,000 y 605,000 toneladas métricas anuales hacia 2027 y 2028.

Dentro de este monto, Nexa destinará US$75 millones al segmento de fundición, incluyendo US$12 millones para el reemplazo de electrofiltros en Cajamarquilla y US$10 millones para mantenimiento del tostador, además de inversiones generales de mantenimiento.

En desarrollo minero, la compañía invertirá US$122 millones, un aumento de 17% frente a 2025, orientado a mejorar flexibilidad operativa y extender la vida de mina, principalmente en Cerro Lindo y en el complejo de Cerro Pasco.

Asimismo, las inversiones en instalaciones de relaves (TSF) sumarán US$89 millones, de los cuales US$31 millones estarán destinados al sistema de bombeo de relaves de Cerro Pasco (Fase I), US$24 millones a la expansión del depósito Pahuaypite en Cerro Lindo, US$14 millones a depósitos de relaves en Três Marias y Aripuanã, y US$13 millones a sistemas de relaves en Cajamarquilla (US$10 millones) y Três Marias (US$2 millones).

COSTOS EN PERÚ

En términos de costos, el cash cost unitario en Cerro Lindo se proyecta entre US$(0.73) y US$(0.43) por libra de zinc en 2026; mientras que en Atacocha se ubicaría entre US$(1.76) y US$(1.37) por libra, influenciado por mayores cargos de tratamiento y variaciones en la contribución de subproductos.