En detalle, Nexa Resources -de capitales bresileños- presentó el Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Quinta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la Refinería de zinc Cajamarquilla (Lima), ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace)

El ITS propone incrementar la capacidad del Depósito N° 6 mediante la elevación de su cota de 522 a 525 metros sobre el nivel del mar (msnm). De acuerdo con el documento, esta modificación permitirá garantizar la continuidad de las operaciones de la refinería, mientras se construye y entra en funcionamiento el Depósito N° 7.

Según la iniciativa, el recrecimiento del Depósito N° 6 permitirá extender su vida útil en aproximadamente dos años adicionales, pasando del 2028 al 2030. La propuesta contempla elevar la altura del dique de 37 a 40 metros, manteniendo el ancho mínimo de la corona en 7 metros y los taludes establecidos. De esa manera, la capacidad de almacenamiento se incrementará de 3,426,417 metros cúbicos a 3,881,266 metros cúbicos.

Nexa presentó ante el Senace un ITS que plantea ampliar la capacidad del Depósito N.° 6 para asegurar la continuidad operativa de la refinería mientras se construye un nuevo depósito. Foto: Andina.

Costos e impactos esperados

Nexa señaló que el diseño propuesto no modifica los criterios geométricos ni los sistemas de manejo de aguas e impermeabilización previamente aprobados. Asimismo, recordó que el Depósito N° 6 cuenta con autorizaciones sectoriales vigentes, otorgadas mediante resoluciones del Ministerio de Energía y Minas en 2013 y 2014, sin que haya sido necesario modificar el permiso ambiental.

Finalmente, subrayó que las modificaciones planteadas no generarán impactos ambientales significativos, condición necesaria para obtener la certificación ambiental correspondiente y asegurar la continuidad operativa de la refinería de zinc.

La implementación de las acciones contempladas demandaría una inversión aproximada de US$ 2.97 millones . Ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica, en Lima, dicha refinería de zinc es la más grande de América Latina y la quinta más grande del mundo.