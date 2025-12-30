Nexa presentó ante el Senace un nuevo ITS para cambios en la refinería de zinc Cajamarquilla para 2026. Foto: Andina.
Nexa presentó ante el Senace un nuevo ITS para cambios en la refinería de zinc Cajamarquilla para 2026. Foto: Andina.
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

A puertas de cerrar el 2025, las empresas mineras comienzan a delinear sus estrategias con miras al 2026. Así, Nexa Resources, que hace dos años presentó una propuesta orientada a ampliar la vida útil de la refinería de zinc Cajamarquilla (Lurigancho-Chosica, en Lima) hasta el 2037, vuelve a poner sobre la mesa nuevas acciones de cara al próximo año en esa instalación. ¿Qué plantea para el 2026?

