Conocida por sus minas polimetálicas como Cerro Lindo, Atacocha y El Porvenir, la brasileña Nexa Resources también desarrolla actividades de exploración con el proyecto Pucasalla, ubicado en los distritos de Chavín y Lunahuaná, en las provincias de Chincha y Cañete (Ica-Lima), con potencial de plata, cobre, zinc y plomo. ¿Cómo avanza esa iniciativa?

Recientemente, la compañía presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Pucasalla, planteando una serie de modificaciones y adecuaciones.

Entre ellas, se encuentra la implementación de un almacén de materiales y combustible, que busca un manejo más seguro de insumos esenciales. Asimismo, propone la habilitación de una oficina satelital y de un centro de control, con el fin de mejorar la coordinación y la supervisión del personal.

En el ámbito ambiental y de seguridad, Nexa plantea la instalación de una estación meteorológica para el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, la construcción de dos pozas madres para el manejo de lodos de perforación y la incorporación de una Unidad de Remoción de Sólidos (SRU), que permitirá optimizar su tratamiento. A esos cambios, se suma la colocación de barandas en accesos peatonales existentes, medida orientada a reforzar la seguridad de los trabajadores.

Cambios en materia exploratoria

En cuanto a la exploración, la empresa propone la adición de sondajes en 10 plataformas de perforación y la incorporación de dos nuevas máquinas perforadoras, con el objetivo de asegurar la representatividad de las muestras y cumplir con el cronograma establecido.

El documento remitido al Minem recuerda que, en la DIA de 2021, se proyectaba la instalación de 40 plataformas de perforación, diseñadas para sondajes de entre 500 y 1,100 metros de profundidad, con un avance promedio de 25 metros diarios por máquina y hasta tres equipos trabajando en paralelo. El monto estimado para el proyecto, según esa misma declaración, ascendía a US$ 8’560,800.