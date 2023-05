Ignacio Rosado, CEO de Nexa Resources, señaló que la exploración realizada en Cerro Lindo identificó que el cuerpo mineralizado de la zona de Pucasalla continuó extendiéndose hacia el sureste, a 3 km de la infraestructura principal de la operación.

Si bien dicha mina tiene aún ocho años de vida en adelante, la compañía ya avizora un horizonte mayor para esta operación.

“Pucasalla y todas las áreas circundantes que estamos encontrando nos están ayudando. Es para desarrollar el ‘nuevo’ Cerro Lindo. Durante este año y el próximo año, delinearemos lo que tenemos en esa área”, comentó.

Así, en los próximos años, anticipó que conectarían las nuevas zonas con la infraestructura de Cerro Lindo, impulsando una nueva “ola de crecimiento” de esta mina, que empezó a operar en el 2007.

Para conocer más detalles del potencial de Pucasalla para extender las operaciones de Cerro Lindo, Gestión se comunicó con Nexa Perú. Sin embargo, la compañía aseguró que no podía añadir información a la reportada en su informe de resultados al ser una empresa listada en bolsa.

Decisión sobre Integración en Pasco a fines de 2023

A inicios de noviembre del 2022, Nexa esperaba plantear a sus accionistas la ampliación de la planta de El Porvenir en diciembre de ese año, como parte del proyecto de Integración del Complejo Pasco. Sin embargo, la compañía habría reprogramado la presentación de esta iniciativa.

“Tenemos mucha confianza en el potencial de este proyecto y esperamos completar los estudios en la segunda mitad del año, con la presentación para aprobación a fines de este año”, mencionó Rosado.

El proyecto comprende la integración de la infraestructura subterránea de las minas Atacocha y El Porvenir, el aumento de la capacidad de la planta de El Porvenir y de la presa de relaves de Atacocha, así como otras obras.

“Tiene un gran potencial de transformar las operaciones subterráneas de Atacocha y El Porvenir en una mina ‘flagship’ combinada, no sólo a través del aumento de la producción, sino también al extender la vida útil de los dos activos”, anotó.

Sobre la inversión para la Integración del Complejo Pasco, el ejecutivo anticipó un rango de entre US$ 160 millones a US$ 200 millones, que se desplegarían entre el 2024 y 2027. Dicho capital provendría del propio flujo de caja de El Porvenir y Atacocha.

¿Nexa de compras?

Consultado por oportunidades de compras de proyectos, Rosado mencionó que la prioridad a corto plazo es llegar a la plena capacidad de operación de la mina Aripuanã (Brasil) el próximo semestre. En tanto, la segunda prioridad es concretar el proyecto de Integración en Pasco. Sin embargo, también miran opciones de adquisición.

“Desde el punto de vista de fusiones, adquisiciones y asignación de capital, buscamos oportunidades. Tenemos algunos proyectos en etapa inicial en los que estamos trabajando ahora mismo. Estamos activos en el mercado en búsqueda de oportunidades de zinc y cobre”, reveló.

Si bien reconoció que la situación del mercado “no es fácil” actualmente, mostró su optimismo en que podrán encontrar algún activo similar a Cerro Lindo o Vazante y Aripuanã, en Brasil.

Resultados y el impacto de Yaku

De enero a marzo del 2023, la producción de zinc en Cerro Lindo se redujo en 29% a 15,000 toneladas, por efecto de las lluvias del ciclón Yaku. Sin embargo, el inicio de operación de Aripuanã y la reanudación de la producción de Vazante (Brasil) impulsaron el volumen consolidado de zinc de Nexa en 13% a 75,000 t.

No obstante, los ingresos netos de la compañía – que también produce plomo, cobre y plata, y opera la refinería de Cajamarquilla- cayeron 8% a US$ 667 millones por bajos precios de los metales y la menor producción en Cerro Lindo. En tanto, su Ebitda ajustado disminuyó 39% a US$ 133 millones también por efecto de precios.

Si bien Nexa reconoce que la mejora del precio del zinc —que cayó 17% el primer trimestre del 2023 respecto al mismo periodo del 2022— enfrenta a corto plazo la incertidumbre sobre la guerra Rusia-Ucrania, los altos precios de energía en Europa y sentimientos encontrados sobre la recuperación de la demanda en China, también ve un panorama positivo a mediano y largo plazo.

“La perspectiva sigue siendo positiva, respaldada por una falta de proyectos factibles (de zinc) para satisfacer la demanda pronosticada, que se espera que sea impulsada por las inversiones en infraestructura, construcción, energías renovables y automoción”, finalizó Rosado.

A partir de estos resultados, Credicorp Capital anticipó una reacción del mercado de neutral a negativa, considerando que el desempeño de la minera estuvo en línea o ligeramente por debajo de las expectativas. Además, consideró que el retraso en Aripuana y un detrimento de la posición financiera puede provocar una posición más cautelosa de los inversores.

Entre los aspectos positivos para la empresa, destacó una próxima producción creciente; y en el terreno negativo, advirtió riesgos climáticos y políticos en Perú, así como precios de zinc a la baja.

Menores resultados en Perú, pero con salud financiera

Respecto a los resultados de Nexa solo en Perú (que comprende las operaciones El Porvenir, Cerro Lindo y Atacocha), Anthony Hawkins, analista de Inversiones en Kallpa, reconoció que estos no alcanzaron las expectativas y se vieron afectados por la paralización de las operaciones en Atacocha y Cerro lindo. Asimismo, los menores precios de los metales jugaron en contra.

Sin embargo, precisó que la salud financiera de la empresa se mantiene sólida, con una posición de caja de US$ 141 millones y una deuda de solo US$ 2.6 millones.

“Nos mantenemos optimistas con que, a pesar de la paralización, la compañía ha mantenido sus proyecciones sin cambios, por lo que esperamos que la producción de Atacocha y Cerro Lindo se normalicen en el segundo trimestre del 2023″, finalizó.