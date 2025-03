El Ministerio de Energía y Minas ((Minem) presentó la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2025, conformada por 84 proyectos ubicados en 17 departamentos con una inversión conjunta de US$ 1,039 millones.

El Minem detalló que ingresaron 33 nuevos proyectos de inversión en exploración minera por un monto de US$ 591.5 millones.

De los 84 proyectos listados 29 se encuentran ejecutando o están por ejecutar su exploración, debido a que ya cuentan con todos los permisos otorgados para iniciar actividades o han presentado la solicitud de Autorización de Inicio de Actividades de Exploración, la misma que se encuentra en evaluación y representan una inversión de US$ 183 millones.

Los proyectos representan el 17.6% de la cartera: Achatayhua; Antarumi; Azulccacca; Azulmina; Bordebamba; Caballito; El Carmen; Gabán; Huatana; La Colorada; La Estrella; La Zanja; Los Chapitos; Los Perdidos II; María Reyna; Mónica Lourdes; Oasis; Pampa Esperanza; Pucajirca; Pucasalla; Qoya – Chullo; Quelcaya; Quellopunta; Quicay II; Sallahue Norte; Silvia; Soledad; Usicayos y Willay.

En tanto, de 41 proyectos 21 están en el proceso de evaluación de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), mientras que 20 ya obtuvieron la aprobación respectiva y en suma concentran una inversión de US$ 804 millones

Estos proyectos representan el 77.4% de la cartera: Accopata; Antapata; Antilla; Any Centro; Any Este; Atalaya; Ayawilca; Berenguela; C.P.S. Nº 1; Cañariaco; Chancho al Palo; Chaska; Cobreorco; Condorillo; Corvinón; Cotabambas; Dorita; El Galeno; El Padrino; Haquira; Huaron; Isibilla; Kolpa; Lacsha; Las Bambas; Lezard; Marcobre; Near mine; Picha; Pórfido; Pucamayo Sur; Quenamari; Quilla; Romina 2; San Gabriel; Sara; Sumac Wayra; Tambomayo; Tassa; Tina y Umami.

Asimismo, 14 proyectos han concluido la consulta preliminar. No obstante, aún no registran ingreso de la solicitud de evaluación para la obtención de la Autorización para el Inicio de Actividades de Exploración y la inversión asciende a US$ 52 millones. Los proyectos que representan el 5% de la cartera son: Alpamarca; Anka; Asuman Fe; Atolladero Hasret; Fe; Daylette; Esperanza; Huarangayoc; Huaro; Mara; Miscanthus; Patacancha; Pinaya; Qanqawa y Yananta.

Más exploración

Como se recuerda, en un Jueves Minero, el presidente de proEXPLO 2025, Walter Tejada, resaltó que no puede existir una minería de largo plazo y sustentable sin tener exploración, por ello agregó que la actividad que desempeñan los exploradores es un factor importante en las inversiones en el país, “que traen consigo reducción de la pobreza”.

“El mundo necesita más minerales para satisfacer las demandas del crecimiento tanto poblacional como el crecimiento económico. Es un enorme reto si tomamos en cuenta que no estamos encontrando los yacimientos en la cantidad y cadencia que necesitamos para renovar los recursos que están siendo explotados. Un contexto complicado pero una oportunidad para Perú, pues tiene alto potencial geológico”, dijo.