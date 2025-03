Al menos cinco regiones del país han obstaculizado el proceso de recuperación de los Registros Integrales de Formalización Minera (Reinfo), al no procesar ni subir al sistema los expedientes de pequeños mineros, alertó el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero.

Recientemente, Montero señaló que se enviaron equipos técnicos a recuperar los expedientes de formalización en algunas regiones ante la falta de cooperación. Ahora, al ser consultado por Gestión sobre los detalles, el ministro evitó precisar de qué direcciones regionales de energía y minas se trataría , pero confirmó cuántas se han identificado.

“Hay regiones que han trabado expedientes, no lo suben al sistema, no lo han hecho. Aducen falta de personal, falta de presupuesto, no cumplen con su trabajo (...) Por lo menos son 5 o 6 que tienen un backlog de expedientes inconclusos, que no los han procesado ”, dijo durante una conferencia de prensa.

El ministro resaltó que la responsabilidad de los funcionarios debe ir más allá de las limitaciones presupuestarias e indicó que esta demora ha tenido consecuencias directas en la suspensión de los Reinfo.

“Perjudican al pequeño minero porque no está en el sistema. Si no está en el sistema, se va a la suspensión. Después me dicen: ‘Me están suspendiendo cuando ya hice mi trámite hace dos años’. Bueno, es que hace dos años no lo han subido al sistema. Tenemos que intervenir”, subrayó.

Cabe mencionar que esto se da en un contexto en el que, junto a la ampliación del Reinfo, se estableció que los gobiernos regionales ya no se encargarían de la rectoría de los procesos, pasando nuevamente esto a manos del Gobierno Nacional.

También te puede interesar:

1) Minería informal en Perú: ¿Se prepara Reinfo “hereditario”? Minem lo explica

2) Minería en Perú ahora tiene 68 proyectos en cartera, ¿cuáles están más cerca de ser realidad?

3) Ley MAPE genera preocupación: los “avances” para atender la pequeña y artesanal minería