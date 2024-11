La brasilera Nexa Resources avanza con su plan de integración del complejo minero en Pasco, que unirá las operaciones de las minas polimetálicas Atacocha y El Porvenir. Para financiar este proyecto, la Junta General de Accionistas de la compañía aprobó el pasado 18 de noviembre un incremento de capital, decisión que fue ratificada por el Directorio el 20 de noviembre.

La iniciativa tiene como objetivo captar hasta US$ 37 millones a través de nuevos aportes dinerarios, los cuales serán destinados exclusivamente al desarrollo del proyecto de integración minera. Este aumento de capital contempla la emisión de acciones comunes en dos categorías: Clase A, con derecho a voto, y Clase B, sin derecho a voto, ambas con un valor nominal de S/ 0.20.

Según el aviso oficial publicado en el diario El Peruano, estas acciones se ofrecerán por debajo de su valor nominal. El precio de suscripción se ha establecido en S/ 0.091 para las acciones Clase A y S/ 0.032 para las Clase B. Los fondos obtenidos, reiteró la minera, se destinarán al proyecto de integración contemplado en el plan de reestructuración aprobado en la Junta General de Accionistas de febrero de 2022, lo que contribuirá a fortalecer la situación patrimonial de la compañía.

Detalles del proceso

El aviso indica que el proceso de suscripción preferente se llevará a cabo en dos etapas . La primera ronda se desarrollará del 11 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025, permitiendo a los accionistas suscribir nuevas acciones en proporción a su participación actual.

La segunda ronda tendrá lugar del 7 al 9 de enero de 2025. En esta etapa, si quedan acciones no suscritas, los participantes de la primera ronda tendrán la oportunidad de adquirir los remanentes, también de acuerdo con su proporción accionaria.

Asimismo, se añade que el pago de las acciones suscritas deberá realizarse en dólares americanos al tipo de cambio oficial de S/ 3.807 por dólar, vigente al momento de la aprobación del aumento de capital. Los Certificados de Suscripción Preferente estarán disponibles a partir del 11 de diciembre de 2024 y podrán ser negociados hasta el 2 de enero de 2025 en la Bolsa de Valores de Lima.

En caso de que queden acciones sin suscribir al finalizar la segunda ronda, el aviso especifica que el Directorio de Nexa Resources podrá ofrecer estos remanentes a los participantes de dicha etapa que manifestaron su interés en adquirirlas, en proporción a su participación en el capital social correspondiente.

Si alguno de los interesados no expresa su intención de suscribirlas o no realiza el pago oportuno del valor de suscripción, las acciones restantes podrán ser asignadas a otros suscriptores que cumplan con los requisitos. En caso de que el Directorio decida no ofrecer los remanentes, se ajustará el monto del aumento de capital para reflejar únicamente las acciones efectivamente suscritas y pagadas.

¿Qué implica la integración?

En abril de este año, Nexa Resources presentó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) dos solicitudes para modificar los Estudios de Impacto Ambiental (MEIA) de las unidades mineras Atacocha y El Porvenir. Estas modificaciones, necesarias para el proyecto de integración en Pasco, requerirán una inversión aproximada de US$ 50 millones.

Según la compañía minera, las solicitudes incluyen los términos de referencia para desarrollar un único MEIA destinado a la unificación de ambas unidades. Entre las propuestas destaca la construcción de un túnel de integración, denominado Túnel Nivel 2900, que permitirá trasladar el mineral extraído en Atacocha hacia la planta de beneficio ubicada en El Porvenir.

Nexa Resources aseguró que estas modificaciones se realizarán en áreas de pajonal andino, evitando zonas de bosques primarios, secos, de protección, concesiones forestales o ecosistemas frágiles, según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del Ministerio del Ambiente (Minam). Además del túnel, la empresa busca extender la vida útil de ambas minas. Aunque no se han precisado los plazos, la minera argumenta que esta ampliación es esencial para garantizar la continuidad de las operaciones.

Inversiones específicas en cada unidad

En la unidad minera Atacocha, la inversión estimada asciende a US$ 28.6 millones. Adicional al túnel de integración, se contempla el recrecimiento del depósito de relaves hasta una cota de 4,155 metros sobre el nivel del mar, mejoras en la planta de tratamiento de aguas residuales industriales y otras obras auxiliares. También se planea integrar los instrumentos de gestión ambiental aprobados hasta la fecha en el marco del nuevo MEIA.

Por su parte, en la mina El Porvenir, el desembolso proyectado es de US$ 21.2 millones. Los trabajos incluyen la creación de un nuevo depósito de desmonte para cubrir las necesidades operativas y la habilitación de una cantera para disponer material de préstamo requerido en las actividades de construcción.

