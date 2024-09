Durante el Investor Conference 2024, de Credicorp Capital, voceros de Southern Cooper Corporation, Buenaventura y Nexa Resources dieron sus impresiones sobre el panorama minero peruano, analizando el rol del Estado como promotor de la inversión minera.

A pesar de sus críticas, los tres representantes de las empresas detallaron cuál es es el estado de su cartera actual de proyectos en Perú.

Alta carga

José Carlos del Valle, CFO de Nexa Resources, recalcó que en Perú, a comparación de otros países de la región, tiene una alta carga impositiva. “El nivel de tributos en Perú nos posiciona en un lugar complicado frente a otras jurisdicciones cuando un empresario arma su portafolio para nuevos proyectos”, aseguró.

A su turno, Daniel Dominguez, CFO de Buenaventura, recordó que, a inicios de este periodo gubernamental, es decir, 2021, se propuso aumentar la carga tributaria para la minería. Esto a pesar de que, al igual que del Valle, recalca que los impuestos ya son bastante altos y complican la decisión de invertir en Perú.

“Son de lo más altos en la región. Ahora, nosotros pagamos sobre la utilidad operativa. A medida que hay mejores margenes, más impuestos. Dentro de una estructura de alta carga, es positivo. En 2026, esperemos que no vuelvan esas propuestas”, señaló.

Por su parte, Raul Jacob, CFO de Southern Cooper, criticó que se haya intentando antes aumentar la carga tributaria para la minería, cuando el Estado peruano no ha demostrado un gasto eficiente de los recursos que tiene.

“Ya desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se hizo un trabajo muy sólido para evidenciar que la situación (actual) sobre una posible alza de impuestos (no lo justificaba). Perú ya tiene una carga tributaria muy alta respecto a otros países. ¿Más impuestos? No gastan ni todo lo que tienen”, cuestionó.

Inversión futura

En el Investor Conference 2024 los representantes de las tres mineras también comentaron el estado actual de su cartera de proyectos mineros para Perú.

Jacob, de Southern, reiteró que la empresa está haciendo todos los esfuerzos para que la construcción de Tía María, futura mina de cobre, inicie este mismo año. “Iniciaría operaciones en 2027. El proyecto va bien, aunque el presupuesto está en revisión, pero más o menos estará en un rango de US$ 1,800 millones”, sostuvo.

El CFO de la firma también recalcó que se estima que la producción anual estimada de Tía María es de 120 mil toneladas de cobre. “La zona donde laboramos hoy está tranquila, no hay problemas laborales tampoco”, agregó Jacob.

En el portafolio de Southern también figuran otros cuatro proyectos que iniciarían operaciones luego de Tía María. Estos son la Ampliación de la Fundición de Ilo (US$ 1,300 millones), que iniciaría en 2029; Los Chancas (US$ 2,600 millones), con fecha de inicio en 2031; Michiquillay (US$ 2,500 millones), que sería realidad en 2032; y la Expansión de Cuajone (US$ 700 milones), este último con fecha de arranque aún por definir.

En el caso de Buenaventura, Domínguez recordó que tienen encaminado el proyecto minero San Gabriel (oro y plata), que actualmente se encuentra en etapa de construcción.

“La ingeniería y la procura ya están casi al 100%. La construcción en 50%. Nos dará una mina al menos para 15 o 20 años y sumará a la producción de Buenaventura entre 130 a 150 mil onzas de oro. Debería empezar a producir en el tercer trimestre del 2025″, apuntó sobre su estado actual.

El ejecutivo de Buenaventura indicó que luego de San Gabriel, sigue Trapiche, que hoy está en etapa de factibilidad. “Podría producir alrededor de 60 o 70 mil toneladas de cobre. Todavía estamos evaluando cuál sería la inversión total y el diseño de esta operación, pero podríamos estar hablando de empezar a construir después del 2028 o 2029″, explicó Domínguez.

Otros proyectos en cartera de la empresa son Coimolache Sulfuros, La Zanja Sulfuros y un paquete de 15 iniciativas en etapa de exploración.

Por su lado, Del Valle comentó que el proyecto más relevante que tiene Nexa Resources en Perú es la Integración de las minas Atacocha y El Porvenir en Cerro de Pasco.

La iniciativa consiste en la construcción de un tunel, de cerca de dos kilómetros, que una ambas minas, el reforzamiento de un dique en El Porvenir, un sistema de bombeo de releve y otros componentes. Ya la empresa ha avanzando con la ingeniería de estas estructuras, según dijo Del Valle, e implicará un desembolso de US$ 150 millones entre 2025 y 2027.

“Esperamos que nos traiga sinergías para operar de manera conjunta. Eso trae la posibilidad de convertir en recursos reservas que no habrían sido rentables con una sola mina”, auguró.

Adicionalmente, Nexa Resources tiene también el proyecto Magistral, de cobre. “Lamentablemente en mayo tuvimos una opinión desfavorable del Senace. El proyecto aún está en cartera, seguimos viendo las opciones a futuro”, refirió.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.