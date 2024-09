Según comentó Gustavo Díaz, jefe del equipo técnico a cargo del PDU para Chancay en el MVCS, a Gestión se anticipa que la población de Chancay se triplique en 10 años. Para sostener esa flujo de personas, la cartera ha incluido en el PDU una serie de propuestas para proyectos que podrán ser impulsados, ya sea por el Estado, como por el sector privado de estar interesados.

Por ello, este documento se vuelve clave para delinear el desarrollo urbano del distrito a futuro, a partir del impacto económico que generará el megapuerto. Hoy, el PDU está en la última etapa previa a la consulta pública, proceso que luego llevará a su aprobación en los consejos municipales de Chancay y Huaral.

Brújula

Díaz explicó que, al 2034, el MVCS ha proyectado que el distrito de Chancay sume 150 mil habitantes nuevos, en una extensión cerca a 1,000 hectáreas (ha), con lo que alcanzaría un total de 216 mil pobladores para ese año. Al mismo tiempo, se habrían generado cerca de 58 mil empleos nuevos al 2034.

“Su población se triplicará. Esas 1,000 ha son todas las viviendas, servicios, comercio y equipamiento que se necesitarán. A eso le llamamos el Gran Chancay. Será una zona que vinculará la parte norte, históricamente olvidada, con la zona tradicional, más al sur, donde está la clase media”, sostuvo.

Díaz detalló que, como parte de ese gran movimiento urbano esperado, el PDU de Chancay propone un paquete de cerca de 30 “equipamientos urbanos”, que en realidad son proyectos, que podrían ser desarrollados tanto por el Estado peruano como por un inversor privado.

En este grupo se encuentran intervenciones como un terminal interprovincial terrestre, otro terminal pesquero minorista, un instituto superior universitario, otro técnico superior, tres centros de salud categoría I-1, 40 ha para un parque zonal, entre otras intervenciones.

Sin embargo, podrían sumarse a este paquete próximamente más obras. El PDU hoy se encuentra en la fase de “cartera de inversión pública”, detalló Díaz. En esta etapa, el MVCS está sustentando técnicamente propuestas de proyectos a desarrollar por el Estado peruano siguiendo los lineamientos del Invierte.pe.

Díaz resaltó también que esta cartera no incluirá intervenciones que hoy ya algunas entidades del Estado están ejecutando en torno al área de influencia del puerto. Por ejemplo, no está incluida la Vía de Evitamiento Chancay-Chancayllo, que desarrolla el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que, como contó Gestión, no goza de respaldo en Chancay por su trazo.

Hoy, de forma preliminar, el MVCS está incluyendo en esa cartera una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), proyectos de redes eléctricas, un hospital de alta complejidad y un paquete de vías locales, ya que actualmente muchas están incompletas o sin asfaltar.

El funcionario del MVCS indicó que el ministerio tendrá una primera versión definitiva de la cartera de inversión pública en un par de semanas. Después se pasará a la fase de consulta pública del PDU, que debería durar 30 días.

“Luego se levantarán observaciones, haremos un informe y se derivará el PDU para que sea aprobado por la municipalidad distrital y provincial. En noviembre debería estar aprobado en ambas instancias”, agregó Díaz.

Aprobado el PDU, entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) podrán usarlo de base para perfilar sus propios proyectos, según Díaz. El último viernes, la unidad ejecutora recibió la facultad para diseñar una cartera de proyectos en el área de influencia del puerto.

¿Chancay seguiría los pasos de Lima Metropolitana?

El PDU de Chancay plantea también que, como distrito, esta localidad podría seguir el camino del desarrollo urbano que han sufrido algunas áreas de Lima Metropolitana, según el funcionario del MVCS.

El sustento detrás de esto está en que Chancay tiene las mismas potencialidades turísticas que algunos distritos limeños. Díaz aseguró que hay un gran frente de playas sin aprovechar, con 22 km de borde costero, que precisamente por una falta de visión urbana integral hoy no tienen accesos o están casi abandonados.

“Lima Metropolitana seguirá siendo importante, pero Chancay, en una escala menor, podría replicar sus bondades. Por ejemplo, Miraflores, Barranco o San Isidro han construido una marca ciudad con su malecón. Chancay, en el norte chico, podría empujar lo mismo, aprovechando sus espacios naturales”, resaltó Díaz.

En esa línea, el modelo ciudad a futuro para Chancay incluye la “Zona Turística Hatillo-Río Seco”, ubicada al norte del distrito, donde están cerca también los humedales de Santa Rosa. Este espacio sería ideal para el turismo campestre.

Aparte, se contempla un “hub industrial” cercano a Chancay Park, área comercial en manos de Roquel Global, subsidiaria de Volcan; y un “Megaparque Eco-Arqueológico”, al sur del distrito, cercano al puerto.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.

