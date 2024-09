Su aplicación sería para las 35 empresas estatales que hoy están a cargo de Fonafe. Entre las más destacadas, por su campo de acción, están Sedapal, Corpac y el Banco de la Nación. Essalud también está bajo su alcance, aunque con reglas diferenciadas.

Para cada una de sus administradas, Fonafe aprueba los presupuestos consolidados, administra la renta producida por la inversión de cada empresa, y nombra directores, esta última disposición no aplica a Essalud.

Elevar la valla

El 4 de julio el Congreso entregó facultades legislativas al Ejecutivo para emitir normas en varias materias. Una de ellas fue, precisamente, fortalecer la actividad empresarial del Estado, a través de Fonafe.

Según plantea la Ley Nº 32089, donde se aprobó entregar este derecho al Gobierno, el objetivo es crear un nuevo marco jurídico que “ordene, sistematice y optimice la eficiencia de la actividad empresarial del Estado para fortalecer la estructura y gestión del Fonafe, orientado a una supervisión y monitoreo estratégico, con un enfoque de riesgos”.

Además, indica la ley, se harían estos cambios con el objetivo de incorporar las “buenas prácticas de gobierno corporativo” que exige la OCDE. ¿Qué significa esto en la práctica? Según comentó Yafac a Gestión, se elevará a rango de la ley la obligación de que las empresas estatales tengan directores independientes, nombrados por concurso.

Este cambio es clave, si se toma en cuenta que algunas de sus administradas señaladas, sobre todo Sedapal y Corpac, han sufrido en los últimos años una proliferación de encargaturas a nivel gerencial y alta rotación en su directorio, incluida la presidencia. Hoy aún están en proceso de revertir esa situación.

El D.Leg. también pondría como una exigencia que, para ocupar un cargo en las empresas estatales, pese más en el currículum la experiencia previa en posiciones gerenciales, antes que un recorrido por el Estado, incluida la misma empresa.

“Se buscará un nivel técnico de profesionalización, exigiendo una experiencia gerencial importante, dejando de lado la experiencia general en el sector público. No porque tú trabajes en un ministerio, tienes que ser puesto como director en una empresa. Son puntos de vista y enfoques distintos”, explicó Yafac.

El dispositivo legal también incluiría una definición de lo que se entiende como “actividad empresarial del Estado”. Si bien Yafac no dijo expresamente cuál sería su redacción, sí comentó que la idea es resaltar que el “Estado tiene un rol de gobierno, pero que en las empresas es un accionista”. Así, apunta, se busca evitar la injerencia política.

De igual manera, aunque sin dar mayores detalles, Yafac indica que el D.Leg. plantearía una nueva estructura para Fonafe, con la visión de que las decisiones “sean más técnicas” en algunos de sus niveles.

Hoy Fonafe tiene un directorio, una dirección ejecutiva, un órgano de control institucional, otro similar que se encarga de velar por el gobierno corporativo. Aparte, tiene cuatro gerencias.

Actualmente el proyecto de D.Leg. diseñado por Fonafe está siendo analizado por su directorio, compuesto por cinco ministerios. A la cabeza está Economía, pero también lo componen PCM, Vivienda, Energía y Minas; y Transportes y Comunicaciones.

Pocas “jaladas” en el año

Según datos que compartió Fonafe con Gestión, las utilidades de las empresas a su cargo en 2024, al mes de agosto, alcanzaron los S/ 3,043.8 millones, un 15% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este cálculo agrupa 32 empresas públicas. No forman parte empresas donde Fonafe tiene propiedad “indirecta” o no aplican todos sus lineamientos. Estas son Essalud y Esvicsac, dedicada al negocio de seguridad. Tampoco está Perupetro, ya que no se le puede considerar en el ranking porque su ley de creación dispone que no debe registrar utilidades.

Las principales compañías estatales con utilidades son el Banco de la Nación, Sedapal, Electroperú y Electrocentro.

De las 32, todas están “en azul” hasta agosto, excepto dos: Fame (S/ -2.2 millones), compañía dedicada a la comercialización de armas, municiones de guerra y uso civil; y Enaco (S/ -3.8 millones), empresa dedicada al acopio, comercialización e industrialización de la hoja de coca.

Para todo el 2024, indica Yafac, la proyección es que las empresas públicas cierren el año con S/ 3,732 millones en utilidades, 1% más que lo registrado en 2023: S/ 3,696.9 millones. Con ello, las empresas de Fonafe obtendrían sus mayores utilidades conjuntas al menos desde 2017, cuando registraron S/ 1,691.7 millones.

Sin embargo, los S/ 3,732 millones en 2024 significarían una reducción de la tasa de crecimiento en utilidades. Entre 2017 y 2023, a excepción del 2020 por la pandemia (-39%), siempre crecieron y a ritmo de dos cifras.

Según el director ejecutivo de Fonafe la razón responde a un “cambio tarifario” que dispuso Osinergmin para las distribuidoras eléctricas. Esta modificación afectará su repartición de gasto, por ejemplo en inversiones, para este año. En la corporación, 11 empresas pertenecen a este rubro, por lo que su desempeño evidentemente pesa entre las 35 empresas a su mando, recalcó Yafac.

Temas relacionados a empresas estatales

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.